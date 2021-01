Norge må ta til fornuft og forby atomvåpen

Mens FNs forbud trer i kraft, bidrar vår regjering til å skjerme atomvåpenstatene.

FNs traktat mot atomvåpen trer i kraft 22. januar. Det er oppsiktsvekkende at Norge boikotter den, mener innsenderen. Foto: NTB (arkiv)

Janet Wiberg Leder, Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergen og omegn

FNs traktat mot atomvåpen forbyr bruk, utvikling, testing, produksjon, anskaffelse, oppbevaring, utplassering og trussel om å bruke atomvåpen. Forbudet trer i kraft 22. januar 2021, etter at 50 av FNs medlemsland har ratifisert traktaten.

Norge er IKKE blant disse landene. Norge boikotter avtalen sammen med de ni atomvåpenstatene og de fleste NATO-land. I stedet for å delta internasjonalt i arbeidet for å stigmatisere og forby atomvåpen, bidrar vår regjering til å skjerme atomvåpenstatene for press om nedrustning.

Det er oppsiktsvekkende og moralsk uakseptabelt.

Kampen mot atomvåpen er gammel. Her er en parole fra 1. mai-toget i Oslo i 1961. Foto: Scanpix

Norge har hatt en lederrolle i arbeidet med å forby våpen som særlig rammer sivile, som landminer og klasebomber. Norge har også ratifisert konvensjonene som forbyr all bruk, fremstilling og handel med kjemiske og biologiske våpen.

Forskjellen denne gangen er at det dreier seg om et masseutryddelsesvåpen med enda langt mer inhumane konsekvenser. Så lenge atomvåpen finnes, utgjør de en permanent eksistensiell trussel mot våre barn og barnebarn. I verste fall, som følge av krig med atomvåpen, kan alt sivilisert liv gå til grunne.

Besteforeldrenes klimaaksjon er partner i ICAN Norge, sammen med en rekke andre miljø-, faglige- og humanitære organisasjoner. Vi krever at Norge tar til fornuft, gjenopptar sin tidligere selvstendige atomvåpenpolitikk, og straks igangsetter en prosess for støtte til det viktigste humanitære forbud FN noen gang har vedtatt.