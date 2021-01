Snakk sant til ungdommen, Erna!

Barn og unge er ikke prioritert av regjeringen.

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av koronaviruset, påpeker Jan-Christoph Cassel Noven. Foto: Center for Disease Control and Prevention

Jan-Christoph Cassel Noven Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Barn og unge har lagt bånd på seg selv for at andre skal ha det bra. Da fortjener de ikke å bli snakket usant til fra statsministeren!

Da regjeringen nylig kom med lettelser i koronarestriksjonene, ble skolene tilbakeført til gult nivå. Fra Stortingets talerstol hevdet statsministeren at barn og unge har vært «en av våre viktigste prioriteringer gjennom hele pandemien». Det er et freidig utsagn!

Les også BT meiner: Noreg gjer rett i å prioritere barn og unge

For det er ingen tvil om at barn og unge har lidd under restriksjonene helt fra starten. De ga avkall på russefeiringen, på fritidsaktiviteter, og tilpasset seg en ny og uoversiktlig skolehverdag.

Da sommerferien kom, viste regjeringens prioriteringer seg: Sydenturer, ikke Norway Cup, lød det fra Høie og co., som styrte og fortsatt styrer et demokratisk land via pressekonferanser. Barn og unge prioriteres!

Da smitten igjen økte i høst, og mange i skolen presset på for å gå over til rødt nivå, var regjeringen tydelig på at smittefaren i skoler var lav. De skulle holdes på gult nivå.

Elever ba om hjemmeskole for å unngå julekarantene. Svaret var nei, og hundrevis av elever feiret julaften i karantene. Barn og unge prioriteres!

– Barn og unge har vært en av våre viktigste prioriteringer gjennom hele pandemien, sa statsministeren i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Etter nyttår har skoler vært på rødt nivå, barneidrett og fritidstilbud har vært stengt, samtidig som voksne har kunnet gå på kafé og treningssenter. Sa noen at barn og unge prioriteres?

Hvis vi er ærlige om hvilke grupper som prioriteres i pandemibekjempelsen, så er det ikke barn og unge, men eldre og mennesker i risikogruppen. Strategien er at færrest mulig av disse skal bli smittet, frem til befolkningen er vaksinert (som for øvrig vil legge beslag på flere idrettshaller som ungdommen bruker). Det er godt mulig at dette er en god og riktig strategi, men den har sin pris!

Å holde barn og unge i unntakstilstand i månedsvis har hatt og vil få konsekvenser for deres helse, for deres sosiale og faglige utvikling, og for fremtiden deres. Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av viruset. Vi ber dem altså om å ofre av sitt eget for at andre skal være trygge.

La oss være ærlige om det!