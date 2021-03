Norge kan bli tvunget til å legge press på Kina

Hvilke forpliktelser har Norge dersom det er tale om et folkemord?

Er uigurbefolkningen utsatt for folkemord? USA, Nederland og Canada mener ja. Her en uigur-demonstrant utenfor Det kinesiske konsulatet i Istanbul. Foto: HUSEYIN ALDEMIR / REUTERS / NTB

Knut Einar Skodvin Professor, Det juridiske fakultet, UiB

Kinas behandling av uigurbefolkningen har av USA, Nederland og Canada blitt erklært å utgjøre folkemord. Andre stater har veket tilbake for denne karakteristikken. Den britiske utenriksministeren har uttalt at det er tale om menneskerettsbrudd på en «industriell skala».

Norge, sammen med en rekke land, har uttrykt bekymring for «alvorlige brudd på menneskerettighetene». Den første statsuavhengige rapporten er også kommet. De konkluderer med folkemord. Kina benekter anklagene og hevder at de er et utslag av anti-kinesiske holdninger.

Etter andre verdenskrig fremforhandlet statene den såkalte folkemordskonvensjonen. Norge ratifiserte konvensjonen i 1949. Kina signerte tidlig, men ratifiserte ikke før i 1983.

Norge kan og må benytte sin plass i FNs sikkerhetsråd til å legge press på Kina, mener Knut Einar Skodvin. Foto: UiB

Konvensjonen definerer folkemord blant annet som drap basert på gruppetilhørighet, men også gjennom andre midler å helt eller delvis søke gruppens ødeleggelse, herunder også tiltak rettet mot reproduksjon. Slike handlinger er bare folkemord når de forfølges med en intensjon om hel eller delvis ødeleggelse av gruppen.

Folkemordsforbudet er sentralt i folkeretten; det er en av de få overtredelser som regnes for å angå alle stater, og som statene ikke kan sette til side ved avtale.

Om det er tale om et folkemord er dermed et omfattende og omstridt spørsmål. Men det er på tide å stille et annet spørsmål: Utløser det at det kan være tale om et folkemord, noen forpliktelser for Norge?

Folkemordskonvensjonen artikkel 1 pålegger nemlig andre stater å forebygge og straffe folkemord. Innholdet i forebyggingsplikten ble nærmere omtalt av Den internasjonale domstolen i en avgjørelse fra 2007 i saken Bosnia-Hercegovina mot Serbia og Montenegro.

Domstolen uttaler at forebyggingsplikten inntrer før det faktisk foreligger et folkemord, noe annet ville være absurd. Andre stater sin plikt til å forebygge inntrer dermed i det øyeblikket de blir oppmerksomme på en alvorlig mulighet for at et folkemord er forestående.

Når myndighetsorganer i tre nære allierte stater har erklært at det foreligger et folkemord, er terskelen utvilsomt passert.

Hundretusener av uigurer skal være innesperret i leirer i Xinjiang-provinsen i Kina. Bildet viser en av leirene, ved byen Dabancheng. Foto: THOMAS PETER / REUTERS / NTB

Men innholdet i forebyggingsplikten er langt vagere. Om staten har tilgjengelig virkemidler som kan påvirke dem som forbereder eller står for folkemordet, plikter staten å bruke disse så langt omstendighetene tillater.

Her er altså to svært skjønnspregede vurderinger. Har Norge noen tilgjengelige virkemidler som kan påvirke Kina? Og tillater omstendighetene oss å bruke dem?

Om tidligere tildeling av Nobels fredspris har lært oss noe, er det at Kina har betydelig mulighet til å påvirke Norge. Og at Norges mulighet til å påvirke Kina er tilsvarende begrenset. Men en sentral faktor er nå annerledes. Norge har sete i FNs sikkerhetsråd.

Knut Einar Skodvin mener Norge nå har en unik mulighet for å påvirke. Her taler Erna Solberg (H) for første gang i FNs sikkerhetsråd etter at Norge ble medlem. Foto: Berit Roald / NTB

Det gir oss en unik plass og en unik mulighet for å påvirke. Rådet har kompetanse til å sette agenda og øke det internasjonale søkelyset. Og Kinas veto kan settes ut av spill, jevnfør FN-paktens artikkel 27: Den som er «part i tvisten», skal i en del – men ikke alle – tilfeller avstå fra å stemme.

Det gir Sikkerhetsrådet muligheten til å opprette en undersøkelseskommisjon, hvilket vil innebære et enormt politisk trykk mot Kina.

Å fremme respekten for folkeretten og siviles beskyttelser er da også to av Norges prioriterte områder for arbeidet i Sikkerhetsrådet.

Å knytte forebyggingsplikten til plass i Sikkerhetsrådet har så langt ikke forekommet i internasjonale rettsavgjørelser. I saken fra Bosnia-Hercegovina var påvirkningsmuligheten også langt mer umiddelbar. Men at ingen er domfelt før, betyr ikke at plikten er fraværende.

Og retten til side. Unnfallenheten for folkemord og andre grove tilsidesettelser av basale menneskerettigheter kommer med sin egen pris. Eller har vi blitt så flinke til å si: «Det er sørgelig, stakkars dem!»