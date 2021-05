Bergen trenger en ny boligpolitikk

Dagens knutepunktstrategi er moden for en skikkelig revisjon.

De fleste barnefamilier ønsker seg trygge smågater og en hageflekk, ikke leilighet i en høyblokk ved et bybanestopp, mener kjededirektøren i Mesterhus. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Karl Arne Jespersen Kjededirektør, Mesterhus Norge

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg leste med stor interesse kommentaren til BT-journalist Marita Ramsvik om hennes opplevelse av å bo i en liten sentrumsnær leilighet i Bergen under pandemien, og at hun lengter etter livet på Askøy. Hun er nok ikke alene om dette. Pandemien har definitivt påvirket våre boligpreferanser.

De offisielle salgstallene for boliger viste i forrige uke den kraftigste økningen i salg av eneboliger og rekkehus på over ti år. Som leder for en av landets største boligbyggere kan jeg bekrefte den økte interessen for eneboliger og småhus utenfor byene våre, også for bergensregionen.

«Historien har lært oss at variert bebyggelse gir tryggere og bedre oppvekstmiljøer for barna våre», skriver Karl Arne Jespersen. Foto: CF-WESENBERG

Det siste året har gjort at mange er blitt mer opptatt av å ha sin egen hageflekk og bedre plass. Pandemien er snart over, men hverdagen etter pandemien vil se litt annerledes ut enn den gjorde for halvannet år siden.

For eksempel forteller mange kunder oss at de ikke ser behovet for å være på kontoret like mye som før, men at det holder med to–tre dager i uken. I en undersøkelse fra NHO svarer én av to bedrifter at de ønsker å fortsette med noen grad av hjemmekontor etter pandemien.

Bergen har, i likhet med Oslo og Trondheim, endret boligpolitikken dramatisk de siste ti årene. Byen består i dag av cirka 50 prosent småhus (eneboliger/rekkehus). Her skjer det imidlertid en kraftig og rask forskyvning av bebyggelsen i byen. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har over 60 prosent av nybyggene vært blokkbebyggelse de siste ti årene og bare 27 prosent småhus.

Også i villastrøket nær bybanestoppet på Skjold fortettes det med nye blokker – som her i Dyrhaugen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Dersom man følger kommunedelplanen, vil denne trenden forsterke seg ytterligere i årene som kommer. Dette står i sterk kontrast til behovet i markedet. Fortsetter utviklingen, risikerer vi at barnefamiliene trekker ut av kommunen. Det er neppe politikernes ønske.

Det viktigste argumentet for å planlegge småhusbebyggelse er at det er slik majoriteten ønsker å bo. Dette er særlig viktig for barnefamiliene. I Boligkjøperbarometeret, utført av Norstat for Mesterhus, svarer bare 14 prosent av barnefamilier med to barn at de ønsker å bo i leilighet.

Historien har lært oss at variert bebyggelse gir tryggere og bedre oppvekstmiljøer for barna våre. Det store flertallet av barnefamilier ønsker ikke å bo i en høyblokk eller på et bybanestopp. De ønsker seg trygge smågater og en hageflekk.

Les også Skjold ødelegges – minutt for minutt

Hvis ikke Bergen tilrettelegger bedre for barnefamiliene, vil mange søke seg til nabokommunene, slik vi har sett i Oslo. Her opplevde kommunen at 44.000 mennesker flyttet ut i 2020. Det høyeste tallet noen gang.

Satsingen på leilighetsbygging langs knutepunktene er full av gode intensjoner, men ensidig satsing på knutepunktblokker vil ikke oppfylle verken klimamål eller boligdrømmer for småbarnsfamilier. Knutepunktblokkene som det bygges mange av i Bergen, preges gjerne av eldre beboere som i mindre grad bruker kollektivtilbudet.

Både av hensyn til behovet for ulike boligformer i markedet, og av hensyn til klima og miljø, er det avgjørende å tenke nytt og større om knutepunktstrategien enn det som gjøres i dag.

Les også Vi som flytter, frigjør hus andre steder

Elektriske kjøretøy, selvkjørende busser og et mer fleksibelt nærkollektivsystem gjør at større områder vil kunne betjenes effektivt av kollektivtrafikken noen år frem i tid.

I et slikt fremtidsbilde er vi ikke bundet av dagens etablerte kollektivnettverk, men får nye tilbringertjenester som bringer folk utslippsfritt til og fra de store knutepunktene og de store transportbærerne som tog og bybane.

Dagens knutepunktstrategi er moden for en skikkelig revisjon.