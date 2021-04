Er det ikke på tide å la lærere rykke frem i vaksinekøen?

I et helt år har det føltes delvis utrygt på jobb fordi vi blir eksponert for så mange mennesker.

«Selv etter den engelske mutanten, som smitter lett blant barn, har vi lærere kun såpe og håndsprit å beskytte oss med», skriver Kristin Sandberg. Foto: Privat

Kristin Sandberg Lærer, Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er en lærer som i over et år med pandemi har vært på jobb tett blant ungdom. I en lærers (eller barnehagelærers) jobb er det helt umulig å «holde meteren». Gjennom et helt år har det føltes delvis utrygt å være på jobb fordi vi har vært eksponert mot så mange mennesker.

Vi har undervist og hatt samtaler med elever, vi har hjulpet og trøstet massevis av barn og ungdom, vel vitende om at vi på privaten må være desto mer forsiktig med sosial omgang.

Les også Åpner for bruk av munnbind i friminuttene

Da landet rett før påske fikk nye innstramminger, som å øke avstanden mellom oss mennesker fra én meter til to meter, fikk vi lærere straks mail om at denne anbefalingen ikke skulle gjelde i skolen. Der holdt det fortsatt med én meters avstand. Dette til tross for stadige oppdateringer om at det engelske mutantviruset smitter lett blant barn.

På FHIs hjemmeside viser siste tall at barnehageansatte og grunnskolelærere har høyere forekomst av smitte enn gjennomsnittet.

Etter regjeringens innstramming med beskjed om å øke til to meters avstand, fikk lærerne straks mail om dette ikke skulle gjelde i skolen, skriver innsenderen. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Gjennom hele dette pandemiåret har vi i skolene kun hatt såpe og spritflasker som vår beskyttelse mot smitte. Først sist uke fikk vi en pakke munnbind som vi kunne bruke på personalrommet, kanskje fordi det å holde skoler og barnehager åpne er regnet som vårt samfunns høyeste prioritet. Like fullt, vi er fortsatt frarådet å bruke munnbindene i klasserommene!

Oppi denne vanskelige situasjonen vil jeg rette en stor takk til foreldre som har vært nøye med å holde barn hjemme ved sykdom, og til våre rektorer som, uten videre handlingsrom, og med et svært ekstraarbeid, har prøvd å ta vare på oss i en umulig situasjon. Jeg har også fortsatt tiltro til våre myndigheter som har prøvd å lose oss gjennom dette året i et nytt og brokete farvann.

Les også – Ikke samme kontakt med elevene

Nå leser vi om økt smitte nettopp i skolene. Det finnes prioriteringsliste for hvem om skal få vaksine først. Og selvsagt: Jeg unner ALLE å få vaksine! Helsepersonell har vært prioritert, det er forståelig for å forhindre at helsesystemet bryter sammen. Men alle vet også at et skolesystem kan bryte sammen hvis lærerne blir syke, med de følger det har for barn og unge, og for foreldre som blir forhindret i å skjøtte sin jobb.

Det er ikke greit å sette grupper opp mot hverandre i en pandemi. Men slik det er nå, er det mange som, på sine trygge hjemmekontorer, får vaksinen før oss, fordi de innehar rett alder, før oss som står som fritt vilt i fronten hver dag.

Flere andre land har prioritert lærerne i vaksinasjonskøen. Er det ikke på tide å la norske lærere rykke frem i vaksinekøen?