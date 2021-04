Hva du har mellom beina bør ikke avgjøre gatenavn

Det er ikke lenger mulig å parodiere det rødgrønne byrådet i Bergen.

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant Frp

Med sitt forslag om at ingen nye gater, plasser eller kommunale anlegg i Bergen skal kunne få mannlige navn, går det ikke lenger an å ta byrådet på alvor.

Mens debattene raser om arkitekturopprør, menneskevennlige boliger og byrom, om barn skal kunne leke i byen, om næringslivet skal kunne levere varene sine med varebil og andre saker med substans, velger byrådene fra MDG å lansere diskriminerende og fordummende forslag.

Med dette forslaget, kombinert med ekstrem bilfiendtlighet, fremstår Bergen i økende grad som «No Country for Old Men», som et vittig hode kommenterte på Facebook.

For folk flest er det en selvfølge at gater kan kalles opp etter både kvinner og menn. Man må gjerne oppkalle flere gater etter kvinner i Bergen, men kvoter og hindringer fra politikerne er ikke det bergenserne etterspør. Nå er det på tide å sette en stopper for galskapen og å ta innbyggerne på alvor.

Så lenge barn ikke leker, bilen ikke kan parkeres og gatene ikke har navn etter menn, blir byen god å bo i, synes å være MDGs og byrådets holdning.

Dette er byavvikling, ikke byutvikling, og nå har vi i Frp fått nok!

Vi forlanger at byrådet tar Bergens innbyggere på alvor og sparer oss for formyndersk symbolpolitikk.