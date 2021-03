Vi jobber for at mer av plasten skal bli gjenvunnet

Noe av plasten må brennes fordi den ikke lar seg gjenvinne.

Borghild Lekve Konserndirektør i Bir

Ikke all plast er egnet til gjenvinning, skriver konserndirektør Borghild Lekve i Bir. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

I BT lørdag spurte Anne Rokkan i en kommentar: Hvorfor skal jeg orke å sortere plast som Bir uansett brenner?

Jeg vet at mange er irriterte over at en del av plastemballasjen som de har sortert, likevel har blitt brent.

Dette skyldes at det ikke er all plast som er egnet til gjenvinning. Mye av det produsentene leverer ut på markedet av plast, plastblandinger med og uten miljøgifter, farget plast, miks av plast og papir – som emballasje til tacolefse – eller plast og aluminium – som i chipsposer – lar seg ikke gjenvinne.

I Norge har vi en produsentansvarsordning for å håndtere plast som bygger på forutsetningen om at forurenser betaler. Den som produserer med plast, skal betale for den videre håndteringen av plasten.

Bir jobber for å påvirke produsentansvarsordningen slik at det for det første blir mindre lukrativt å lage produkter med jomfruelig plast og for det andre at plasten som nyttes skal være gjenvinnbar og for det tredje at alle produsenter av plastprodukter skal være med på å betale for kostnader ved gjenvinning og etterbruk.

I dag er det bare plastemballasje som er omfattet av ordningen, og det blir feil i forhold til andre plastprodukter.

«Mitt håp er at det avfallet vi mottar skal kunne bli til nye ressurser», skriver konserndirektør Borghild Lekve i Bir. Foto: Jan M Lillebø (arkiv)

Avfall som ikke kan gjenvinnes, brennes i Rådalen og omdannes til fjernvarme og energi som varmer Bergen.

Selv om vi i Bir driver forbrenningsanlegget, så er det også vårt mål at avfallet i samfunnet skal reduseres og at vi skal kunne omdanne avfall til ressurser. Papiret, glasset og metallet du sorterer får nytt liv i nye produkter.

Vi er fortsatt i en tidlig fase i tenkning og praksis for en mer sirkulær økonomi. Mitt håp er at det avfallet vi mottar skal kunne bli til nye ressurser, og da er det viktig at vi alle har gode vaner. Så jeg håper både Anne Rokkan og alle vi andre fortsetter å sortere bosset vårt.