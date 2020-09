Vær stolt av opphavet ditt

Er det så farlig å bli spurt hvor man kommer fra?

Å ville skjule sitt opphav fra «strilelandet» og benekte sin strileidentitet, er det heldigvis slutt på, skriver Torill Christine Lindstrøm. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Torill Christine Lindstrøm Professor ved Universitetet i Bergen

Den nye serien «Norsk-ish» startet med hele tre episoder mandag 21. september i NRK. Engasjerende, morsom, sjarmerende, glimrende godt spilt og «to the point». Men så mange nye poenger var der ikke (ikke ennå i hvert fall).

Åpningsscenen er utrolig sterk! En ung kvinne, «Fariba», kommer til passkontrollen på Gardermoen og blir spurt: «Hvor kommer du fra?» Hun misforstår spørsmålet og blir fornærmet. Hun insisterer på at hun er fra Norge, viser til sitt norske pass og «innrømmer» etter en stund at hun er født i Iran.

Omsider gir hun svaret hun faktisk ble bedt om: «Jeg kom med Norwegian-fly fra New York».

Scenen sier i grunnen mye om seriens tema. Selv etter to-tre generasjoner med innvandrere, finnes det fordommer og diskriminering, kulturelle forskjeller og motsetninger. Og at det liksom skal være «finere» å si «jeg er norsk» enn å si «jeg er norsk med opphav fra det-og-det landet». Paradokset er at det er nettopp det som er fordomsfullt!

«Hvor kommer du fra?» blir ofte oppfattet som et diskriminerende spørsmål. Noen blir fornærmet. Jeg får dette spørsmålet mange ganger, både når jeg er utenlands og innenlands. Det er helt ok, men det har ikke alltid vært sånn.

Min morfar hadde en kollega fra Sunnfjord. I de dager ble sunnfjordinger sett litt ned på i Bergen. Mannen unngikk å nevne Sunnfjord, i stedet sa han: «Der oppe i fjorden hvor jeg kommer fra».

Min morfar kjente Norge godt, så når han hørte et etternavn, kunne han lett si hvor vedkommende kom fra, eller hadde sitt opphav fra. Det syntes folk var kjekt, de følte seg sett. En gang traff min morfar en mann som nylig hadde bygget en prangende hytte på Geilo. Mannen presenterte seg og sa at han kom fra Bergen. «Vel», sa morfar, «navnet ditt er fra Radøy, så du er vel stril.»

Mannen ble fryktelig fornærmet, og insisterte på at han var bergenser (om enn innflyttet). Helt samme type reaksjon som «Fariba» i passkontrollen i «Norsk-ish».

Å ville skjule sitt opphav fra «strilelandet» og benekte sin strileidentitet, er det heldigvis slutt på. Avisen med det stolte navnet «Strilen» er et flott bevis på det. «Skraper du overflaten av en bergenser, finner du en stril», heter det. Og det er sant. Både Bergen og Oslo består av innflyttere/innvandrere fra innland og utland, kommet gjennom århundrer.

Hva er ok å spørre om i Norge? Navn? Alder? Vekt? Navn er ok, resten er mindre ok. «Hvor kommer du fra, egentlig?» er verstingspørsmålet. Uakseptabelt, synes mange. Men er det egentlig det? Eller kan det ligge en ekte interesse for andre mennesker bak spørsmålet?

Jeg er pratsom og nysgjerrig på mennesker, og kom en gang i prat med en taxisjåfør. Til slutt spurte jeg hvor han kom fra. Han sa han var kurder, og snart fant vi ut at vi hadde felles kurdiske venner. Det var hyggelig!

Var det så farlig at jeg hadde spurt?

Å mislike å bli spurt om sin bakgrunn og sitt opphav, kan også være fordomsfullt. Når sunnfjordingen ikke ville si at han var fra Sunnfjord, når bergenseren fra Radøy ikke ville vedkjenne seg sin strileidentitet, og når «Fariba» motvillig «innrømmet» at hun var født i Iran, viste de fordommer mot seg selv og egen identitet.

Sånne reaksjoner bidrar dessverre til å opprettholde fordommer.

Norskamerikanere er ofte stolte av sine forfedre fra Norge. Vi synes det er både imponerende og kjekt at mange av dem fortsatt tar vare på norske tradisjoner, kultur og til og med norsk språk, «der borte». På samme måte synes jeg at vi skal respektere og beundre at mange av våre innvandrere tar vare på sine tradisjoner, kultur, og språk. Det er jo akkurat det samme fenomenet.

Det er fint å vedkjenne seg og ta vare på sine kulturelle røtter. Det er paradoksalt og inkonsekvent når noen beundrer norskamerikanere for det samme som de kritiserer norske innvandrere for.

Jeg er stolt når noen spør hvor jeg kommer fra. Jeg får anledning til å si at jeg er fra Bergen. Sånn er vi bergensere: Vi er stolte, sjåvinistiske patrioter og glade i hjembyen vår. Vi er bergensere, og vi har vårt opphav og forfedre fra mange ulike steder, både innenlands og utenlands.

Du som kommer fra eller har forfedre fra andre land enn Norge, hvorfor ikke løfte hodet og være stolt av ditt opphav?

Dine forfedre kommer fra land med imponerende gamle kulturer. Dine forfedre skrev bøker mange tusen år før de første norske mennesker begynte å risse noen enkle runer i stokk og stein. Dine forfedres land hadde jordbruk, statsdannelser, kunst, og praktbygg i tusenvis av år før Norge.

Vær stolt over at du selv, dine foreldre eller besteforeldre våget å ta spranget: De reiste fra et hjemland som var kjent og kjært, og kom til Norge, et fremmed land, med annen kultur, annet språk, annet klima. De var modige og sterke.

Du skal være stolt av dem og av deg selv!

