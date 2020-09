Etestader, oklene, kyskleik. Ingen snakkar slik.

Eg må stålsetje meg mot alle tulleorda i nynorsk teksting på NRK.

Nynorsken ligg på sotteseng, meiner Bjørn Angell-Jacobsen. Han krympar seg i TV-stolen over den nynorske tekstinga. Foto: Privat

Debattinnlegg

Bjørn Angell-Jacobsen Florø

Ja, så ille er det blitt no: Eg har brukt nynorsk heile livet, men når eg ser at eit program på til dømes NRK skal tekstast på nynorsk, krympar eg meg i stolen og stålset meg for å ta imot alle tulleorda, alle konstruksjonane, som ingen bruker i daglegtalen.

Her er nokre døme frå dei siste par månadene:

Smålegskap, Kyskleik. Venleiksdronning. Etestader. Keisemd. Veloppseda. Spanande.

Oklene. Skapnad. Vitjing. Nyfikna. Ulækjeleg.

Det er ingen som snakkar slik. Ikkje i Hemsedal, ikkje i Hol, ikkje på Torpo og ikkje på Gol, som det står i folkevisa. Ikkje eingong i mitt gamle heimfylke Sogn og Fjordane, Norges suverent største nynorskfylke, snakkar folk slik.

Kven er dette språket for?

«Språk er i endring» er standardsvaret til språkekspertane i «Språkteigen» på NRK P2 på lyttarspørsmål om alle slags rare nyvinningar. Men nynorsken endrar seg ikkje ein tøddel i tekstinga av program. Her gjeld skriveboknormalen frå 1917 eller der omkring.

Når avstanden mellom talemålet og det skrivne språket blir så stort som her, har nynorsken eit problem. Og når eg konfronterer nynorskfolk med dette, svarer dei gjerne at «jammen det er jo så flotte ord, dei har rot i gammalnorsk!».

Ja visst kan dei vere flotte. «Fræving» og «øksling», til dømes, har mykje betre klang enn «befrukting» og «forplanting». På same måte som oselvarar er mykje finare enn skjergardsjeepar. Men kva hjelper det, når alle vil ha skjergardsjeepar?

Skal nynorsken overleve, må han i langt større grad tilpasse seg talemålet i norske målføre.

Nynorsken er som ei flott, gammal eik som står der, i all si prakt. Men som eika, er han innhol. Eika rotnar innanfrå. Og ein dag deisar ho i bakken.

NRK svarer: – Jau, tekstinga av program endrar seg

Som allmennkringkastar har NRK eit spesielt språkansvar for å styrke og utvikle dei norske språka og å spegle mangfaldet i dei. Vi oppmodar tilsette til å synleggjere mangfald, og alle variantar av nynorsk er representerte i tekstinga vår. Tekstinga skal også gi att stemninga i det opphavlege verket, noko vi gjer ved å variere både rytme, stilnivå, sjanger og setningsoppbygging.

Dei valde eksempla er altså slik ikkje representative for all nynorskteksting i NRK, tvert om. I serien «Lovleg», til dømes, er språket bokmålsnært, mens i «Poldark» er vi over i det konservative. Ofte ligg vi nærmare slik folk faktisk snakkar når vi tekstar norsk tale enn når vi omset.

Det viktige er uansett at folk forstår oss. Vi takkar for nyttige innspel som vi set pris på og som vi vil ta med oss vidare i strategiarbeidet i Teksteredaksjonen i NRK.

Reidun Martol, redaksjonsleiar for Teksteredaksjonen i NRK

Karoline Riise Kristiansen, språksjef i NRK