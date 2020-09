Bergen er en perfekt by for oss innadvendte

Bergen, regnet, fjellene. Byen må være den introvertes drøm.

Lærer Daniel Bolstad-Hageland prøver å drepe noen myter om de introverte. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Daniel Bolstad-Hageland Lærer i Bergen

Dersom jeg noen gang må gjennom en personlighetstest, så blir jeg ikke overrasket om jeg får bekreftet min mistanke om at jeg er en soleklar introvert. De siste årenes erfaringer gjør meg skråsikker.

Som barn fikk jeg ofte nok av det sosiale etter en skoledag. Etter undervisning pleide jeg å gå opp på rommet mitt for å være alene. Der kunne jeg spille gitar, se en tv-serie eller stirre i taket for å prosessere dagens hendelser.

Eplet faller ikke langt fra stammen; jeg er lik mine foreldre. Enkelte voksenpersoner ville kanskje ha tvunget barnet sitt ut. Påført – uten egentlig å mene det – skamfølelse for det å trekke seg unna.

Aldri mine foreldre. De gjorde ikke noe oppstyr rundt det at jeg trivdes alene. De så på det som naturlig, og jeg mistenker at de tidlig forsto at det var viktig for meg.

Likevel hadde jeg en indre uro. Det at jeg sjelden tok initiativ med venner etter skoletid, eller det at jeg drev med få fritidsaktiviteter, gjorde at jeg følte meg annerledes.

Jo eldre jeg ble, og jo bedre jeg ble kjent med meg selv, jo mer forsvant uroen.

Ifølge Store norske leksikon foretrekker de introverte ensomme aktiviteter, og har oppmerksomheten rettet mot indre opplevelser.

Jeg er glad i å sykle, alene.

Jeg er glad i å lese, alene.

Jeg er glad i å spille gitar, alene.

For noen høres dette kanskje trist ut. Ensomme aktiviteter gir ikke akkurat de mest positive assosiasjonene.

Men for meg som trekkes mot det indre, høres ikke dette stusslig ut. Det resonnerer i meg; det gir en god klangbunn.

Mitt inntrykk er at det verserer en del myter om introverte mennesker.

De er sjenerte. Tar aldri ordet i en forsamling. De er alltid stille.

Det tror jeg ikke stemmer.

Slik jeg har forstått introversjon, så handler det mer om hvor du henter energien din fra enn hvor sosial man er i ulike situasjoner.

Jeg har ingen problemer med å ta ordet i plenum på min arbeidsplass. Og jeg kan godt snakke i Caps lock på fest, og ta mye plass i andre sosiale sammenkomster.

Men jeg lader batteriene – og henter energi – ved å være alene, eller ved å være sammen med dem som står meg nær.

Det er kanskje ikke rart at fordommer mot introversjonen finnes. Slik jeg ser det, så hylles det ekstroverte både i skole og yrkesliv.

Skal vi tro stillingsutlysninger på Finn.no eller på Bergen kommune sine sider, bør man være ekstrovert i ethvert yrke – dataprogrammerer, forsker eller regnskapsfører.

Og i skolen tror jeg flere av oss synder. Det er lett å la eleven eller gruppen som tar hånden opp først, svare.

De stillferdige elevene trenger mer tid, ro, for å vise den sterke stemmen de går og bærer på.

Ja, Bergen er perfekt på mange måter, men kanskje spesielt for oss som trenger et par timer til å vandre i egne tanker. Det er bare å kikke ut, se det deilige regnet dundre på stuevinduet, ta på regntøy og traske til nærmeste fjell.