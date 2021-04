Biologisk kjønn er ikke enten-eller

Jenny Klinges påstander om hva som er og ikke er biologiske fakta holder ikke vann.

Konklusjonen om at kjønnsorganer er det som ene og alene kan diktere hvilket kjønn man er «i grunnleggende forstand», bygger på en overflatisk forståelse av hva kjønn er, skriver Katrine Berg Nødtvedt. Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Katrine Berg Nødtvedt Byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen kommune

Senterpartiets Jenny Klinge mener at hvis en transmann kan føde barn, så er ikke vedkommende mann i «biologisk og grunnleggende forstand», må derfor tåle å bli kalt for kvinne og mor på grunn av sine kjønnsorganer.

Hun argumenterer også for at enkeltmenneskets opplevelse av eget kjønn aldri kan overstyre «biologiske prosesser og fakta». Dette er ikke bare respektløst overfor transpersoner, som fortjener å bli anerkjent for det kjønnet de identifiserer seg med, men Klinges utsagn vitner også om en svært begrenset innsikt i biologien rundt kjønn.

Konklusjonen om at kjønnsorganer er det som ene og alene kan diktere hvilket kjønn man er «i grunnleggende forstand» bygger på en overflatisk forståelse av hva kjønn er og hvordan kjønn formes fra biologiens side. Som psykolog vet jeg at virkeligheten er langt mer kompleks enn det Klinge ser ut til å basere sin skråsikkerhet på.

De fleste kjenner nok til at det som skiller menn og kvinner genetisk, er kjønnskromosomene våre. Mens genetiske kvinner har to X-kromosomer, har genetiske menn ett X- og ett Y-kromosom. Så betyr ikke det at man helt fra unnfangelsen er fiks ferdig enten det ene eller det andre kjønnet fra biologiens side? Nei!

Menns brystvorter er et synlig bevis på kjønnsbiologiens komplekse prosesser. Når et foster utvikler seg i magen, så begynner alle med det samme utgangspunktet. Alle fostre, uansett genetikk, har vevet som skal til for å utvikle de samme indre og ytre kjønnsorganene, og grunnen til at menn har brystvorter er at vevet som skal bli til bryster utvikles så tidlig i svangerskapet at kjønnskromosomene ikke ennå har begynt å påvirke fosteret.

I løpet av svangerskapet er det flere prosesser som bidrar til at de aller fleste genetiske kvinner utvikler livmor og vagina, mens de aller fleste genetiske menn utvikler testikler og penis. Men dette er ikke gitt: Det finnes personer som er genetiske menn, men er født med vagina, og personer som er genetiske kvinner, men er født med penisliknende kjønnsorgan.

Så kompleks er altså utviklingen av det de fleste av oss regner som selvsagt, nemlig at genetisk kjønn alltid samsvarer med både indre og ytre kjønnsorganer. Men det virkelig interessante, er hvor utrolig lite vi ennå vet om hva som former følelsene våre rundt kjønn og seksualitet. I motsetning til hva Klinge og andre ser ut til å tro, så kan en ikke skille mellom følelser og biologi.

Hjernen vår, der mange av prosessene knyttet til hvordan vi opplever oss selv og verden rundt finner sted, er et organ og en del av kroppen. Hvis man skal slå i bordet med «biologiske fakta» kan man derfor ikke se bort fra den delen av biologien vår som har med hjernen å gjøre, bare fordi nerver og signalstoffer er mindre synlige enn for eksempel ytre kjønnsorganer.

Vi vet ennå svært lite om hvilke biologiske prosesser som henger sammen med opplevelsen av vår egen kjønnsidentitet, men det finnes forskning på dyr som viser at seksuelle preferanser og typiske kjønnsrelaterte atferdsmønstre blant annet kan påvirkes av hvilke hormoner et individ ble utsatt for i svangerskapet.

Jeg ville derfor ikke blitt overrasket dersom fremtidens forskning avdekker biologiske mekanismer hos oss mennesker som kan bidra til å forklare hvorfor noen av oss føler oss mer eller mindre kvinnelige eller mannlige, og hvorfor de fleste, men ikke alle, opplever samstemthet mellom kjønnsorganene de har og det kjønnet de føler seg som.

Å stadig hevde at transkvinner og transmenn ikke er kvinner og menn «i grunnleggende forstand», er altså grunnleggende galt. Og de som skyver en overforenklet biologiforståelse foran seg for å unngå å endre egen språkbruk, avslører enten uvitenhet eller utdaterte holdninger.