Bedre bane og bedre by

Bybanetraseen med tunnel forbi Ervik og stopp i Tertneskrysset er den som best tar vare på landskap og natur i Åsane.

Et bybanestopp langs Ervikveien (bildet) ville ligget langt fra dem som skal bruke det, mener innsenderne. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Eva Synnøve Hagewick Steigen Nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen

Even Sørland Leder i Åsane Arbeiderparti

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

To Venstre-representanter avla det fremtidige bybanestoppet nordøst for Griggastemma en visitt i et innlegg nylig.

Vi lever godt med at våre venner i Venstre markerte sitt syn og stemte for bybane i dagen langs Ervikveien, med et bybanestopp vi mener ville ligget langt fra dem som skal bruke det.

Men vi stusser når innlegget karakteriserer det som «slepphendt» av bystyreflertallet å holde på løsningen som lenge var faglig anbefalt, og som det tidligere bydelsutvalget i Åsane også samlet seg om.

Les også Innlegget de svarer på: «Redd resten av Griggastemma!»

Daglinjen gjennom Ervik ble lagt død av et så godt som samlet bystyre. Konsekvensene en bane i dagen ville fått for lokalmiljø og natur i Ervik, ble godt belyst i diskusjonen i høst, og gjennom flere hundre innspill fra folk lokalt.

Arbeiderpartiet står for prioriteringen av at et landskap som er delt i to av motorveien ikke skal deles på nytt. Det var helt riktig å sørge for at Bybanen heller legges i tunnel med utløp langs E39 øst for Griggastemma, der inngrepet skjer i et område som allerede er tungt påvirket av motorveien.

Alle vet at et bybanestopp skaper utbyggingspress. Arbeiderpartiet er opptatt av å bruke dette presset til å støtte opp under en ønsket og langsiktig utvikling.

Ap og Venstre sto sammen om å få vedtatt en kommuneplan (KPA) som setter oss i stand til å bygge byen vår for fremtiden samtidig som vi tar vare på natur og gode nabolag. Dette skjer ikke av seg selv – det trengs tydelig og konsekvent politisk vilje, og en prioritering av helhet og forutsigbarhet.

Bybanen gir grunnlag for å la fremtidige generasjoner ta Åsane i bruk på en mye bedre måte. Samtidig viser erfaringene fra andre bydeler at vi ikke skal være naive når det gjelder banens rolle i byutviklingen. Det er et tungt politisk ansvar å sørge for at utviklingen blir positiv. Det overraskende nye forslaget om bybane i dagen kunne, i tillegg til direkte konsekvenser lokalt, også skapt ny usikkerhet om utviklingen i området.

Innsenderne foreslår en kafé på solsiden med utsikt over Griggastemma. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Nå er vi tilbake på sporet. Vi får et lokalt knutepunkt i Tertneskrysset, med gode koblinger til områdene rundt og effektiv overgang til buss. Et lite plaster på det såret motorveien er i landskapet – og etter hvert kan hende også et grunnlag for å gjøre Tertneskrysset til et bedre sted å være. Kanskje kan det bli en kafé på solsiden med utsikt over Griggastemma?

Bystyret har ikke tatt stilling til bolig og næring rundt stoppet – ut over å sette av hele området til byutviklingssone i kommuneplanen. Det blir dermed en helt forutsigbar diskusjon som vi ser frem til med forventning. Også fordi en forutsigbar utvikling i tråd med kommuneplanen er hele nøkkelen til å sikre et varig vern av Åstveitskogen og andre viktige natur- og friluftsområder i Åsane.

Vi er glade for at vi fortsatt har Venstre med oss på laget i det arbeidet.