Norge var verdens frieste land. Nå må vi straffes for å bli lydige.

Vi hadde tillit til de styrende, men det er slutt på at de har tillit til oss.

Vi får høre om Myanmar i en bisetning og deretter om de to siste smittede på det ytterste vær i Lofoten. Man skulle tro vi var syke alle mann, skriver Fladmark. Foto: Magne Reigstad (arkiv)

Fredrik H. Fladmark Stord

En gang i gamle dager, for et år siden, før koronaen, så jeg daglig på Dagsrevyen. Det var interessant å følge med på hva som hendte ute i verden.

Men etter den tid har vi daglig bare hørt de fem (tror jeg) styrende her i landet, fortelle oss om koronaen og hva som er forbudt i dag. Hvis en nasjon faller i grus, som Myanmar, får det vel alltid plass i en liten bisetning innimellom, før man forteller oss om de to siste smittede på ytterste vær i Lofoten.

Og jeg som ikke visste at der ennå var igjen to å smitte. Jeg trodde vi var syke alle mann.

Fredrik H. Fladmark synes alt handler om korona og restriksjoner. Foto: Privat

Jeg måtte finne frem min gamle pc og lete litt. Og jammen fant jeg. I Norge har vi nå 5.367.580 sjeler. Av dem har 99.645 vært koronasyke. Så skulle vi ha 5.267.935 friske nordmenn. Men det er neppe særlig interessant for Dagsrevyen hva de foretar seg.

En gang i gamle dager – for et år siden – var Norge verdens frieste land. Nå er Norge landet hvor du ikke kan treffe de du kjenner og ikke bruke det du eier. Og gjør du det, henter politiet deg, for du skal ha straff.

Vi var syke i gamle dager òg, og hadde saktens en og annen epidemi. Da kom de fem som styrte oss, og fortalte oss hva vi skulle gjøre. Vi hadde tillit til dem og forsøkte å gjøre som de sa. Og det gikk stort sett bra. Vi har fremdeles litt tillit til dem. Men det er slutt på at de har tillit til oss. Nå må vi straffes for å bli lydige.

Og imens blir store deler av samfunnet vårt ødelagt.