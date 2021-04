Snakk med sønnen din!

Vi jenter vil ikke lenger være avfallsbøtter for verbalt piss.

Hver dag får jenter på min alder slengt etter seg nedsettende kommentarer, skriver 13 år gamle Hermine Svortevik Oen. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Hermine Svortevik Oen (13 år) Ungdomsskoleelev, Bergen

Kjære guttepappa, jeg har en oppfordring til deg. Du vet han lille pjokken som du stolt har fulgt på reisen, med skrubbsår, melkebart, heiarop og legotårn? Han som garantert ropte høyest: «Min pappa er sterkere enn din».

Han er blitt ungdom nå, og kanskje prater dere ikke så mye sammen lenger. Du er ikke lenger den viktigste, nå er det «gutta» som er de nærmeste, flokken hans. Og du tenker nok at det er bra og absolutt normalt at du ikke er den kuleste lenger, men jeg vil at du skal ta en viktig prat med ungdommen din.

Kanskje har du tatt den, men det er stor sannsynlighet for at det ikke trengte inn i tenåringshjernen hans, som ifølge nyere forskning er under stadig ombygning. Det er praten om hvordan han skal behandle oss jenter.

For vet du hva? I den guttegjengen har de et eget språk, som jeg ikke tror at han har lært av deg! Guttegjengen synes det er helt ok, faktisk helt greit å trakassere unge jenter. Det er faktisk helt normalt for gjengen.

Hver dag får jenter på min alder slengt etter seg nedsettende kommentarer som for eksempel «hore», «fitte», «objekt», «pulbar» «flyplass», «du passer best på kjøkkenet».

Hermine Svortevik Oen har erfaring både som skuespiller og skribent. Her anmelder hun fjorårets julekalender for BT. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Det oppleves som hersketeknikk når de stadig kommenterer kropp og utseende, og når jeg spør hvorfor, får jeg til svar at jeg er så sykt hårsår og nærtakende. «Stakkars lille jente, du eier jo ikke humor. Du må jo forstå at gutta bare tuller, det er deres språk, «guttaspråket».

Vær litt overbærende da, eller er du helt feminist? Eller bare sykt «hoe»?

Nylig ble det for mye for meg. Jeg var ute og jogget rundt Tveitevannet med en venninne da noen av gutta, fra en av byens mest påkostede russebusser, kom rullende. En av dem rullet ned vinduet og skrek: «Løp, jævla, feite horer!» Etterfulgt av en hånlig latter fra resten av gjengen. Jeg kjente det dunket i brystet, og jeg følte meg fysisk uvel. Da bilen blinket seg ut av rundkjøringen, kjente jeg at det gnistret i meg. Fy søren, dette kan jeg ikke akseptere lenger!

Og her kommer du inn i bildet, kjære guttepappa, du må hjelpe meg! For hvorfor er det slik at guttenes stammespråk må være nedsettende?

Jeg undrer meg på om det var slik da du vokste opp?

Du skjønner, det er når guttene er samlet at de har en lei tendens til å slenge om seg med krenkende utsagn.

Det spiller absolutt ingen rolle for meg hva andre voksne mener at guttene legger i disse kommentarene. For meg og mine medsøstre oppleves det som ekstremt nedlatende, og det må stoppes.

Vi vil ikke lenger være avfallsbøtter for verbalt piss!

Hva skjedde med #metoo, glemte du å fortelle den unge håpefulle om kampen vi jenter startet?

Det er mye snakk om at vår generasjon er likestilt, men det kan vel verken du eller jeg skrive under på. For er vi likestilte så lenge vi blir utsatt for hersketeknikker og nedlatende prat?

«Jeg ønsker meg en ungdomstid hvor vi alle har respekt for hverandre», skriver Hermine Svortevik Oen. Hun forteller om en ubehagelig opplevelse med en russebil. Foto: HANS O. TORGERSEN, NTB

Jeg ønsker meg en ungdomstid hvor vi alle har respekt for hverandre. Om vi er han, hun eller hen, er vi alle like mye verdt. En ungdomstid hvor jeg kan senke garden og ikke være redd for ubehagelige kommentarer og hånlige flir. En ungdomstid hvor vi kan akseptere og heie hverandre frem.

Ingenting kan slå den deilige følelsen av et smil, en hyggelig kommentar og en vennlig tone. Det tror jeg både du og sønnen din vil være enig med meg i, om du bare forklarer ham litt.

Så kjære guttepappa – ta praten, er du snill. Bring gjerne inn både din egen mor og mammaen hans i historien din. Da kan du synliggjøre for ham det kvinner alltid har kjempet for, nemlig frihet, likestilling og rettferdighet for alle, uavhengig av kjønn.

Den kampen skal vi ikke tape!

Og så kan du jo spørre ham om hvor populær han tror verdens sterkeste pappa hadde vært, dersom han skrek etter sine kvinnelige arbeidskollegaer: «Løp, jævla, feite horer!»