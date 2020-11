Bergen bør stenge ned som Tyskland

Vi har like høye smittetall i Bergen.

Tyskland har innført strenge tiltak mot spredning av koronaviruset. Denne restauranten i Bonn stengte ned søndag 2. november. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse; Audun Helge Nerland, professor i mikrobiologi og immunologi; Hans Flaatten, professor, overlege, spesialist i anestesiologi, Haukeland Universitetssykehus

Tyskland har stigende smittetall som siste uke nådde 131,5 pr. 100.000. Det er nå innført «lock down» tiltak for hele landet. Det betyr at Tyskland stenger restauranter, utesteder, kinoer, teater og treningssentre i en måned, i et forsøk på å stagge koronaviruset frem mot jul. Innenlandsturisme er mer eller mindre forbudt. Landets museer er også stengt.

I Bergen var smittetallene samme uke, til og med 2. november, litt høyere enn i Tyskland: 135,2 pr. 100.000, svarende til 13–14 ganger rødt nivå.

Det er fullt mulig for Bergen på nytt å slå ned epidemien. Men stigningen er mer alvorlig denne gangen med et glidende syvdagers gjennomsnitt som er 2–3 ganger så høyt som toppen i mars. Den kom et par uker etter nedstengningen.

Selv om andelen som testes er vesentlig høyere enn den var i mars, kan vi ikke slå oss til ro med at dette alene forklarer nåværende økning i smitte.

Artikkelforfatterne Gunnar Kvåle, Hans Flaatten og Audun Helge Nerland. Foto: Privat

Siden smitten til nå har vært mest utbredt blant unge, er det relativt få innlagte i Bergen. Smitten er nå dessverre i ferd med å øke også blant eldre, og flere innleggelser av pasienter med et alvorlig forløp forventes hvis smitten ikke slås ned.

Vi anbefaler å slå til med sterkere tiltak straks, liknende det Tyskland nå gjør. Det er ingen naturlov at smitten stiger. Både nedgangen i Bergen nylig og stigningen nå er en konsekvens av politiske vedtak og hvordan folk flest følger opp det som blir besluttet. Fortsatt legges i stor grad ansvaret på den enkelte. I tillegg til enda tydeligere tale trengs flere pålegg/forbud for at flere følger opp, spesielt for en «hot spot» som Bergen.

I mars var det Erna Solberg og regjeringen som sammen med Bergen som gikk i front. Denne gangen ligger hovedansvaret på Bergens politikere som må gå foran og vise at det er alvor. I mars ble epidemien i Norge slått ned på to måneder.

Hvis byrådet med byrådsleder Roger Valhammer i spissen tar ansvar og gjør for Bergen noe i nærheten av hva Erna Solberg gjorde for Norge i mars, kan det bli mulig for bergensere feire jul med lave smittetall.