Ytringsfriheten vår er igjen under angrep, og Frankrikes president har på forbilledlig måte møtt terrorismen i ord og handling.

«Vi skal ikke være ettergivende», sa Frankrikes president Emmanuel Macron etter terrorangrepene fra islamske fundamentalister i Europa. Denne holdningen behøves også i Norge, mener innsenderen. Foto: Ludovic Marin/Pool via Reuters

Gunnar Ødven Bergen

«Han (læreren Paty) ble drept fordi islamister vil ha vår fremtid. Den skal de aldri få», sier president Emmanuel Macron. Han lover at innsatsen skal trappes opp, og franske myndigheter vurderer å oppløse flere ytterliggående islamistiske organisasjoner.

Dette i sterk kontrast til Canadas president Justin Trudeau, som er mest opptatt av at vi nå må gå på gummisåler. Han sier at han «alltid vil forsvare ytringsfriheten (...) men ytringsfriheten er ikke uten grenser».

Trudeau synes å mene at vi må unngå å såre noens følelser. Det virker som han er på linje med brorparten av norske politikere og avis- og TV-redaksjoner.

Vi har fått en lovparagraf som gjør det straffbart å fremsette hatefulle ytringer. Men inntil videre er det fortsatt lov å tenke tanker, selv om noen vil kunne føle seg krenket dersom disse tankene skulle komme til uttrykk.

Gunnar Ødven fra Bergen advarer mot selvsensur i møtet med islam og identitetspolitikk. Foto: Privat

Verre enn lovbestemt sensur er den selvsensur vi har sett i den senere tid. Jeg har fått med meg hva som skjer på amerikanske og britiske universiteter, og jeg noterer at den samme utviklingen skjer her til lands.

Også i arbeidslivet tror jeg mange er livredde for hva rettroende identitetspolitiske aktører kan finne på. Når man ser hvilke følger det kan få om man ytrer seg, er det forståelig at folk legger bånd på seg. Vokterne av de høyverdige meninger kan gå hardt til verks.

Så man må overveie: Er det å si min mening verdt at jeg mister jobb og inntekt, og blir skjøvet ut i det ytterste mørke?

Frankrikes president Emmanuel Macron besøker kirken i Nice der tre personer ble drept i et terrorangrep 29. oktober. Gjerningsmannen var en 21 år gammel ekstrem islamist fra Tunisia. Foto: Eric Gaillard / Pool Reuters

En gang var det slik at aviser og TV-kanaler var de viktigste kildene vi hadde til informasjon. I dag er informasjonstilgangen langt bedre, og vi står bedre rustet til å orientere oss om hvilke tanker som finnes der ute i verden.

Én ting er hvordan pressen vinkler sine nyhetsoppslag, en annen ting er det som blir holdt tilbake. Det er ikke til å stikke under stol at spørsmål vedrørende islam og innvandring er de områdene der selvsensuren er mest påfallende. Men å si imot forkjemperne for identitetspolitikk synes òg å sitte langt inne.

Tre homofile menn ble brutalt stukket i hjel i Reading ved London den 20. juni. Norske medier har nevnt hendelsen, men en av de store norske avisene kom aldri lenger i beskrivelsen av gjerningsmannen enn at han var «en 25 år gammel mann».

Kontrasten er enorm til den oppmerksomhet som ble gitt, da en svart mann ble drept av en hvit politimann i USA en måned tidligere. Hvor mange kjenner navnet på offeret i Minneapolis? Hvor mange kan nevne ett av navnene til ofrene i Reading? Hva kan denne høyst ulike dekningen av de to sakene skyldes?

Tre menn ble stukket i hjel i denne parken i Reading 20. juni. Gjerningsmannen var en 25 år gammel flyktning fra Libya. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Berøringsangsten når det gjelder islam og muslimer er så stor at vi (avisleserne) sitter igjen med et bilde som antakelig ikke er dekkende.

Betegnelsen muslim brukes gjerne om en person som kommer fra et land dominert av et islamsk styresett. Men er alle disse dypt religiøse? Kan det tenkes at noen muslimer i Norge, i likhet med «kristne» nordmenn, først og fremst er opptatt av trivielle ting, som å få barna i barnehagen, komme seg på jobb og få hverdagen til å gå i hop?

Når pressen vil ha en uttalelse om noe som har med muslimer å gjøre, henvender pressen seg til en talsmann for en moské eller et råd. I hvilken grad er disse representative for muslimer i Norge?

Ytringsfrihet er lite verdt for dem som ikke kommer til orde. Til min forbauselse var en representant fra organisasjonen Ex-Muslims of Norway deltaker i NRKs Debatten i begynnelsen av september. Jøss, finnes det folk med muslimsk bakgrunn utenfor moskeene?

President Macron forsvarte den franske læreren Samuel Paty, som ble halshugget av en terrorist etter å ha vist elevene karikaturer av profeten Muhammed. I kjølvannet av terroren fulgte store demonstrasjoner i en rekke muslimske land – ikke rettet mot terroristen, men mot Macron. Her fra Lahore i Pakistan. Foto: Fareed Khan / AP

Etter attentatet i Østerrike ga president Macron en uttalelse (på tysk). Han sa: «Dette er vårt Europa. Våre fiender skal vite med hvem de har å gjøre. Vi skal ikke være ettergivende.»

Her hjemme er tonen en annen. Noen vil ha gjeninnført blasfemilover. Så langt er vi ikke kommet, men det blir hele tiden gitt konsesjoner til dem som vil innskrenke ytringsfriheten.

Et Churchill-sitat passer i denne sammenhengen. Han sier: «An appeaser is one who feeds a crocodile – hoping it will eat him last.» En «appeaser» kan forklares med en person som gir fienden det han ber om, og håper at videre krav vil stoppe opp.

Det er på tide at vi kommer videre enn til «mine tanker går til ...» og «vi må stå sammen». Se til president Macron. Nevn problemene ved deres rette navn og kom med konkrete tiltak!

Første steg burde være å få en edruelig debatt om innvandring og religionenes og religiøse symbolers plass i samfunnssystemet.

