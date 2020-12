Spillselskapene har også et ansvar for å hindre rasisme og diskriminering

Hvis vi vil ha slutt på problemet, så må vi gjøre noe. Det gjelder oss alle!

Dette var noen av meldingene Daouda Bamba fikk på sosiale medier etter at han bommet på straffe mot Start. Foto: Øystein Vik

Gjert Moldestad Styremedlem i Bataljonen, prisvinner «Gi rasismen rødt kort 2018» og talsmann Norsk Supporterallianse

Mens Daouda Bamba bommet på straffen sin for Brann, tikket det inn meldinger på mobilen hans som han hadde liggende i garderoben. Rasisme og hets florerte i meldingene. Bamba viste frem mobilen til pressen like etter kampen.

Da jeg så dette, kjente jeg umiddelbart på sinne og frustrasjon. Og jeg følte veldig med Bamba.

Denne høsten har dessverre vært preget av altfor mange saker som omhandler det samme: hets, fordommer og sjikane i fotballen.

Men denne høsten har inneholdt noe positivt også. For vi har sett en unison reaksjon fra alle i idretten. Spillere, klubber, supportere, journalister, aviser, publikum og andre har sagt tydelig ifra: Vi vil ikke ha rasisme og diskriminering i verken fotballen eller samfunnet vårt.

Det gleder meg å se at folk bruker stemmen sin. For det er nemlig det som må til om vi skal få gjort noe med problemet.

Bamba gjorde det da han fortalte om dette onsdag. Og det er viktig. For det er nok mange flere enn Bamba som opplever hets og sjikane etter man ikke har levert på banen. De som gjør det, må si ifra slik at klubbene og vi andre kan hjelpe.

Gjert Moldestad er talsmann for Norsk supporterallianse og styremedlem i Bataljonen. Han vant i 2018 pris i kampanjen «Gi rasisme rødt kort». Foto: Privat

Jeg har mange ganger sagt at det er viktig at spillere bruker stemmen sin til å si ifra om hva som er greit og hva som ikke er greit. Hva vi tolerer og hva vi ikke tolerer. For det spillerne som er de store stjernene. Det er de som er forbildene til alle de unge som er glad i idrett. Hvis en spiller sier fra, så lytter mange.

Det gleder meg at vi har sett at det har skjedd denne høsten, både her i Norge og i utlandet. Jeg håper det fortsetter. Men da må alle vi andre støtte dem.

Skal våre helter være forbilder, må vi være deres støttespillere. Der har vi fortsatt mye å gå på.

Amin Askar, som har spilt i Brann tidligere, bekrefter i BT at han også har opplevd det som Bamba forteller.

– Man får stygge, rasistiske meldinger etter man har ødelagt oddsen for noen. De første gangene ble jeg sjokkert, men så slutter man å bry seg, sier han.

Hvem er det som sender disse meldingene?

Jesper Mathisen forteller i samme saken:

– Dette er folk som har tapt penger. Det kan sitte gutter og menn i Saudi-Arabia og Ukraina og Australia og Mexico som taper penger på Brann.

Da har jeg lyst å spørre spillselskapene: Hva gjør dere for å ta tak i rasisme og diskriminering i fotballen og idretten? Hvilket ansvar tar dere?

Det hadde vært veldig interessant å høre hva spillselskapene tenker om at stjernene som folk satser penger på, blir utsatt for rasisme og diskriminering av deres brukere.

Fotballen har gjort mye for å ta tak i rasisme og diskriminering, de tar sitt ansvar. Gjør spillselskapene det samme?

Kanskje det bør holdningsskapende kampanjer på plass. Et klart og tydelig regelverk for dem som spiller. Og reaksjoner om dette blir brutt.

Det viktig at politiet tar dette på alvor. Det hjelper ikke å anmelde slikt om saken blir lagt i en skuff, skriver Gjert Moldestad. Daouda Bamba har politianmeldt meldingene han har fått. Foto: Tor Høvik

Mange kjente personer fra Norge er ambassadører for diverse spillselskaper, mye fordi de er profilerte i idretten. Jeg håper disse profilene stiller krav til selskapene. At de har muligheten til å påvirke, er jeg sikker på, det er jo derfor de er profiler for disse selskapene.

Noen vil kanskje påstå at dette ikke hjelper. Men det er kun én ting som ikke hjelper, det er å ikke gjøre noe.

For vi kan ikke ha det slik at fotballspillere og idrettsutøvere skal leve med at sjikane og hets er en del av hverdagen om du vil drive med idrett. Det er tøft nok å være idrettsutøver fra før av.

Det er også viktig det Brann gjorde da Bamba ble utsatt for rasismen. Klubben reagerte nemlig umiddelbart etter det som skjedde. I tillegg til at spilleren får oppfølging og støtte, så er saken politianmeldt. Det er bra! Slike saker hører hjemme hos politiet.

Men da er det viktig at også politiet tar dette på alvor! Det hjelper ikke å anmelde slikt om saken blir lagt i en skuff.

Hvis vi skal få slutt på hets, rasisme, diskriminering og sjikane, så må vi alle gjøre noe. Alle må bruke stemmen sin og si ifra. Ingen av oss skal finne oss i at noen blir utsatt for dette.