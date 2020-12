Kvifor gjev UiB sin mest kjente talarstol til ein blodtørst krigshauk?

John Bolton sin deltaking i årets Holbergdebatt er eit grovt døme på prioritering av store namn over innhald og etikk i ein debatt.

– John Bolton (biletet) har eit monaleg medansvar for hundretusenvis av tapte menneskeliv. Det bør ikkje Universitetet i Bergen lønne med pidestall på sin mest eminente debattscene, skriv Thor Olav Iversen. Foto: Cliff Owen / TT NYHETSBYRÅN

Thor Olav Iversen Doktorgradsstipendiat ved Senter for vitenskapsteori (UiB) og redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst

Ved å svøpe John Bolton i opplysninga sin kappe strør Holbergprisen ære, heider og anerkjenning på ein av dei mest krigerske skikkelsane i den internasjonale politikken.

Holbergprisen er ein prestisjetung internasjonal forskingspris. Den har ved fleire høve, til dømes av New York Times, blitt skildra som humaniora, teologien, jus og samfunnsvitskapen sin eigen «Nobelpris». Prisen vart etablert i regi av Stortinget for å heidre Holberg sitt virke, men er administrert av Universitetet i Bergen.

I samband med prisutdelinga har det frå 2016 blitt arrangert ein Holbergdebatt. Denne debattserien har som målsetjing å fremje Holberg sine ideal om opplysing. Tidlegare deltakarar i debatten inkluderer store namn som Julian Assange og Slavoij Žižek.

Thor Olav Iversen er doktorgradsstipendiat ved Senter for vitskapsteori (UiB) og redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst. Foto: Privat

Laurdag 5. desember slår årets debatt til med to svært kjente menn i panelet: John Bolton og Yanis Varoufakis. Varoufakis er ein venstrepolitisk kjendis og tidlegare gresk finansminister.

John Bolton er den mest stridslystne av dei nykonservative haukane som florerte i presidentadministrasjonen til George W. Bush. Han var ein hovudarkitekt bak det som truleg er den mest katastrofale verdspolitiske hendinga på denne sida av tusenårsskiftet: Den amerikanske invasjonen i Irak.

Som viseutanriksminister for våpenkontroll frå 2001 til 2005 jobba Bolton svært aktivt for å fremje løgna om at Irak hadde masseøydeleggingsvåpen. Dette var Bush-administrasjonen sitt hovudargument for invasjonen. I åra etter haldt Bolton fram med å forsvare aleinegongen og løgnene som USA sin ambassadør til FN.

John Bolton (t.v.) var ei periode tryggleiksrådgjevar for president Donald Trump. Her saman med Trump og utanriksminister Mike Pompeo. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Overslag over dødsfall som er ei direkte følgje av Irak-krigen varierer stort sett frå ein halv million til rundt ein million menneske. På sikt sat invasjonen også ein heil region i brann. Islamsk stat (IS) vart unnfanga i borgarkrigen, kaoset og maktvakuumet som herska i Irak etter invasjonen.

Mange frykta for verdsfreden då Bolton i 2018 vart nasjonal tryggleiksrådgjevar for Trump-administrasjonen. Kort tid etter tiltredinga sa Trump opp atomavtalen med Iran, som Bolton i mange år har agitert for krig mot. Han vart sparka som tryggleiksrådgjevar etter at Trump og Bolton mellom anna rauk uklar over fredssamtalane med Taliban.

Dette er ein mann som har nytta mykje av sin omfangsrike karriere på å freiste å få den amerikanske militærmakta til å gå i krig – om det vere seg mot Irak, Iran, Nord-Korea eller Cuba. Kva har han då å gjere i panelet til Holberg-debatten, som jamvel gjer hevd på opplysinga sin tanke?

Laurdag 5. desember møtest Yanis Varoufakis og John Bolton til virtuell debatt. Foto: Olaf Kosinsky, Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Enkelte vil truleg svare at Bolton kan kaste eit viktig lys over vår nære historie. Men dette er ikkje berre abstrakt akademisk tankeleik: Bolton har eit monaleg medansvar for hundretusenvis av tapte menneskeliv. Det bør ikkje Universitetet i Bergen lønne med pidestall på sin mest eminente debattscene.

Det lèt heller ikkje til å vere ein ambisjon om å stille John Bolton kritisk til veggs for sitt valdelege virke. Temaet for debatten er «hvorvidt regional og global stabilitet er oppnåelig». Få menneske på denne kloden har medverka så mykje til krig og ustabilitet.

I skildringa av debatten spør arrangørane seg vidare om kor vidt «demokratiet er avhengig av markedsøkonomi, nyliberalisme og provestlige regjeringer, og bør USA og Europa arbeide for regimeskifte i land som Iran, Venezuela, Cuba og Nicaragua?»

Mon tru kva USA sin mest notoriske krigshauk meiner om det.