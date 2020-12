Budsjettforliket er et angrep på folkehelsen

Disse kuttene eksempel på tiltak som ikke fremmer, men hemmer folkehelsen.

Budsjettforliket medfører at avgiftene på blant annet snus, øl, brus og snop blir redusert. Det er et tiltak som vil hemme folkehelsen, mener innsenderne. Foto: NTB

Førstelektor Astrid Synnøve Litland, førstemanuensis Elin Salemonsen og professor Eva Langeland Fagseksjon master i jordmorfag og helsesykepleie ved HVL

Folkehelsearbeid handler blant annet om at samfunnet skal legge til rette for at vi, hver enkelt av oss, skal kunne velge de sunne alternativene. Prisen på en vare påvirker hva vi velger. En avgift kan derfor ha stor betydning både for den enkeltes valg og for befolkningens helse.

Budsjettforliket Frp har inngått med regjeringspartiene, er svært uheldig for folkehelsen. Avgift på sjokolade og sukkervarer blir fjernet, avgiften på alkoholfrie drikkevarer blir halvert og avgift på snus, øl og vin blir redusert.

Vi som arbeider med å utdanne helsepersonell reagerer på dette, fordi vi vet at slike avgifter har en positiv effekt på folkehelsen.

Astrid Synnøve Litland, Eva Langeland og Elin Salemonsen. Foto: Privat

Avgiftskutt er eksempel på tiltak som ikke fremmer, men hemmer folkehelsen. Dette er i strid med det Folkehelseloven sier, nemlig at samfunnet skal påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens trivsel og helse og forebygge psykisk og somatisk sykdom, skader og lidelser.

En stor del av sykdomsbyrden i vår del av verden skyldes tobakk, alkohol, høyt blodtrykk, for høyt kolesterol, inaktivitet og overvekt, ifølge Verdens helseorganisasjon. Altså er det et viktig mål for folkehelsen å bedre kostholdet og å redusere bruken av tobakk, alkohol og rusmiddel. Dette budsjettforliket er derfor ett tilbakesteg for folkehelsearbeidet.

Siv Jensen (Frp) presenterte budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Frp 1. desember. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Politikerne har ansvaret for å planlegge og å iverksette tiltak, som for eksempel å gjøre det lettere å ta sunne valg. Det finnes mange eksempler på vellykkede folkehelsetiltak, og forskning har vist at strukturelle og politiske tiltak, som plassering av matvarer og pris, har betydning for hva folk velger å kjøpe.

Å redusere saltinnholdet i bearbeidet mat har ført til at færre personer har fått høyt blodtrykk. Sykkel- og gangveier har gjort det lettere å være fysisk aktiv. Det er grunn til å tro at sukkeravgiften har bidratt til at barn og unge får i seg mindre sukker.

Røykeloven har reddet mange liv og spart samfunnet for millioner i helseutgifter.

Sykkel- og gangveier er et eksempel på tiltak som tilrettelegger for at folk kan ta gode valg, og er godt for folkehelsen. Foto: Alexander Worren

Det at politikerne gjør vedtak som påvirker våre valg, blir ofte møtt med kritikk. Men faktum er at lover og avgifter har vist seg å være langt mer effektive i et folkehelseperspektiv enn tiltak rettet mot enkeltpersoner for å få dem til å endre atferd.

Vi utdanner helsepersonell som aktivt bidrar til folkehelsearbeid i helsetjenesten ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Folkehelse er et eget fag- og forskningsfelt, og vi som representerer dette faget vet at strukturelle tiltak fungerer, og at effekten av individuelt ansvar er begrenset.

Slik vi vurderer det, strider dette budsjettforslaget mot intensjonene i folkehelseloven.

Budsjettforliket er flaut å være vitne til. Hvordan kan det ha seg at regjeringen kan vedta dette når det strider imot den kunnskapen vi har om tilrettelegging for å bedre folkehelsen?