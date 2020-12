Det er viktigere for meg å få gå i kirken enn på kino

Kirken og næringslivet står sammen for å bekjempe pandemien.

Tor André Ljosland støtter biskopen og synes det er uforståelig at kirkebenker er mindre «fastmontert» enn barstoler. Foto: Privat

Tor André Ljosland Kommunikasjonsrådgiver i Bergen kirkelige fellesråd

Marit Warncke, leder av Vestlandets mektigste næringslivsorganisasjon, går hardt ut og kritiserer biskop Halvor Nordhaug. Bakgrunnen er at biskopen ber om å bli behandlet på linje med kinoer og andre forsamlingslokaler og åpne opp for 200 kirkegjengere i de kommuner hvor det er lov å samles 200.

For mange av oss er det uforståelig at kirkebenkene er mindre «fastmontert» enn barstoler, men la det ligge. Det er totalt unødvendig å lage en konflikt mellom kirken og næringslivet slik Warncke oppkonstruerer. Kirken bidrar til å stoppe smittespredningen.

Siden mars har menighetene lojalt forholdt seg til myndighetenes til enhver tids gjeldende vedtak. Samtidig må kirken også få lov til å si ifra og påpeke det en opplever som urettferdighet, nemlig at det er underlig at store kirker med god mulighet til å opprettholde avstand ikke kan få ha samme regelverk som kinoer.

Å delta på gudstjeneste er ikke bare en «hyggestund», men for mange av oss er det viktig for å få dekket vårt åndelige behov. Kirken er viktig og fyller et rom i folks hverdag.

Slik så en skolegudstjeneste anno 2018 ut. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Warncke mener biskopen bør «holde ut» og ikke lempe på kravene. Kirken og religiøse forsamlingssteder har vært smittespredere skriver hun. Ja, smitten har spredt seg i alle deler av samfunnet. Ikke minst i utelivsbransjen, kunne man påpekt.

Likevel har jeg stor forståelse og lytter når næringslivet kommer med anbefalinger om å justere smittevernsforskriften i disse bransjene. De sitter tettest på og kjenner trykket i en vanskelig tid.

Den siste tiden har det også vært fremme i mediene hvordan næringslivet har jobbet for å lempe på kravene til karantene ved innreise til Norge. «Hold ut» kunne vært biskopens hilsen til næringslivet. Jeg er glad for at han ikke gav en slik hilsen. Vi står sammen.

Kirken og næringslivet står sammen i kampen for å bekjempe pandemien. Kirken og næringslivet utfyller hverandre. Det ligger et stort potensial i samarbeid mellom kirke og næringsliv som ennå ikke er utnyttet. Kirken skal være en sosial entreprenør og kulturbærer i tillegg til å dekke de åndelige behovene for innbyggerne. For å utnytte potensialet og frivilligheten trenger kirken næringslivet med på laget.

Til slutt i sitt innlegg oppfordrer Warncke kirken til å strekke seg litt lenger for å gjøre det lettere for vår neste. Enkelte menigheter arrangerer opp til syv gudstjenester julaften.

Kirkens sosiale tiltak stenger ikke ned under pandemien dersom de ikke blir pålagt dette. Og det er åpne kirker med et varmt måltid og en gave i også denne julen.

Riktig god jul!