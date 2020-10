Kjære supporter, vi savner deg også

Vi er Bergens stolthet, og det forplikter.

«Er det én ting vi har lagt ekstra godt merke til i år, så er det savnet etter den 12. mann,» skriver innsenderen. Foto: Ørjan Deisz

Therese Andvik Rygg Leder for marked, kommunikasjon og samfunnsansvar i Brann

I et innlegg tirsdag 19. oktober skrev supporter Morten Chr. Algerøy om savnet etter en fullsatt Stadion, med Nystemten, buekorps og alt som hører til.

Tro meg, det savner vi også. Hver eneste dag. Koronapandemien har gjort at det ikke har blitt slik i år. Offensive og optimistiske som vi er, håper vi 2021 vil bli et år der denne muligheten kommer tilbake.

Hver dag jobber vi med å ta valg som skal skape gode opplevelser. Hver dag har vi dialog med supportere, samarbeidspartnere og medlemmer som er klubben.

Gjennom hele koronapandemien har vi vært offensive. Først gjennom tiltak for å få eliteseriesesongen i gang, og protokollen som gjorde eliteseriespill mulig i 2020. Sesongen startet med bare 200 tilskuere på tribunen, til helgen kan vi slippe inn 600. Og vi jobber målrettet videre for å ivareta smittevernreglene for å kunne åpne for enda flere.

Vi é Brann – Bergens stolthet. Og det forplikter. Både gjennom resultatene på banen, men også gjennom samfunnsprosjektene vi bryr oss ekstremt mye om. Gjennom koronapandemien har mange mistet tilbudene sine, men på gatelagstreningene til Brann har det aldri vært flere deltakere.

2021 blir forhåpentlig året stadion kan fylles igjen. Foto: Ørjan Deisz

Pandemien vi står i rammer mange på ulike måter, men vi gjør det vi kan for å gi folk gleder i hverdagen. Vi har hatt videosamtaler med eldre på sykehjem, sendt videohilsener til barn over hele landet og skapt små og store lidenskapelige øyeblikk gjennom digitale kanaler.

Vi gjør det vi kan for å heie på supporterne og Bergen. Hver eneste dag. 4698 navn på navneveggen utenfor Stadion sier alt om hvor mye supporterne bryr seg om Brann.

Men det viktigste vi driver med, er det som skjer gjennom to ganger 45 minutter på fotballbanen. Og for å være helt ærlig, der har det gått tungt om dagen. Resultatene har ikke blitt slik verken vi eller supporterne ønsker det. Vi jobber målrettet hver uke for å snu det, og alle i klubben er offensiv i tankegangen på at sesongen skal avsluttes med stil.

Om 2021 blir som vi ønsker, er det ikke bare VIP som skal få muligheten til å nyte chilinøtter og Hansa, men alle supporterne i den nyåpnede puben på Stadion. For er det én ting vi har lagt ekstra godt merke til i år, så er det savnet etter den 12. mann.

Vi lover å jobbe med å skape lidenskapelige øyeblikk – hver dag! Ikke mist troen og finn frem chilinøttene og Hansa-en igjen på søndag.

Gullet ska hem.