En advarsel fra Sverige

Derfor må vi begrense innvandringen.

Innsender John Ludvig Larsen hjemme på Paradis. Bildet ble tatt i forbindelse med en annen sak i 2018. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

John Ludvig Larsen Paradis

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det kan gå mot nyvalg i Sverige. Svenskenes frykt for vold i bydeler med høy andel innvandrere vil i så fall antakelig spille hovedrollen i den forestående valgkampen.

Politiet forteller at de ikke til enhver tid behersker situasjonen i hele landet. Tvert imot har velorganiserte og militante bander i sine distrikt erstattet svensk lov og orden med et terrorvelde preget av plyndring, tyverier og ran overfor resten av befolkningen.

De tør ofte ikke anmelde de overgrep de er blitt utsatt for. De kan da risikere voldelige represalier.

Det er besynderlig at norske medier, med NRKs tv-nyheter i spissen, nesten aldri omtaler den alvorlige situasjonen i vårt viktigste naboland. Her foreligger det en tydelig berøringsangst: Forteller vi ikke om det, så kanskje problemet forsvinner av seg selv!

I stedet har vi nå i et halvt år vært oversvømmet med langdryge og svært detaljerte daglige reportasjer fra amerikansk valgkamp, der det endelige resultatet neppe vil føre til betydningsfulle endringer for Norge. Men emnet er jo ufarlig!

Et hederlig unntak er «Klassekampen», som sist lørdag brakte en kronikk fra Sverige om klankriminaliteten i landet, signert journalist og forfatter Åse Linderborg. Hun forteller at hun i høst prøvde å notere hvor mange skuddvekslinger, eksplosjoner eller mord på åpen gate som fant sted. Hun måtte gi opp – det skjedde for mye!

Tidligere kultursjef i Aftonbladet, Åsa Linderborg, omtales som et hederlig unntak av artikkelforfatteren. Foto: Anders Veberg (arkiv)

Offisiell svensk statistikk viste at det i 2019 ble anmeldt 1,54 millioner lovbrudd i landet. Til sammenlikning var det anmeldt 310.000 lovbrudd i Norge samme år.

Svenskene hadde fra 2003 og utover 95 drap årlig, i 2018 var tallet steget til 108, 111 i 2019. Og det finnes pr. i dag over 500 uoppklarte drap i Sverige.

21. januar i år kunne dessuten myndighetene fortelle at antall bombesprengninger i 2019 var opp med 59 prosent sammenliknet med året før, og antall barneran var steget med 31 prosent. De siste tallene må sees i lys av at mange ikke tør å anmelde slike forbrytelser, konsekvensene kan bli for store!

Den svenske innenriksministeren kommenterte tallene slik: – En forferdelig utvikling vi må snu.

Svenskene har nå fått et nytt begrep: Klankriminalitet. Ifølge en politirapport som Linderborg omtaler, finnes det i nabolandet rundt 40 slike nettverk.

Årsaken er temmelig selvfølgelig: Innvandringen til Sverige har vært så stor at integrering (og assimilering) ikke har kunnet holde tritt. Svært mange, særlig unge menn, havner i et utenforskap der de ikke klarer, eller kanskje ikke vil, bli en del av det samfunnet de har kommet til. For å få til det liv de ønsker, tyr de til kriminalitet, særlig narkotikahandel.

Politi på stedet der to menn i 20-årsalderen ble skutt i bydelen Biskopsgården i Göteborg i desember i fjor. Den ene av mennene døde av skadene. Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vi har den samme utviklingen i Norge også. Forfatteren Zeshan Shakar beskriver i sin utmerkede og prisbelønte roman «Tante Ulrikkes vei», som i stor grad er selvbiografisk, hvordan forholdene forandret seg i en drabantby i Oslo: Til å begynne med ble innvandrerne behandlet på like fot med dem som bodde der fra før. Ungene lekte sammen, de gikk på de samme skolene, og familiene traff hverandre privat.

Men etter hvert som innvandringen økte, oppsto tydelige kultur- og klasseskiller. De norske flyttet vekk, de andre ble igjen. Og Shakar sier det så klart: Jeg ønsker meg tilbake til slik det var her før.

Vi har foreløpig ikke svenske tilstander i Norge. Men skal vi unngå det i fremtiden, må innvandring begrenses, og forholdene for dem som kommer, må bli slik at «utenforskapet» kan unngås. Dette er dessverre ikke enkle oppgaver, og de krever uredde og handlekraftige politikere.

