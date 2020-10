Look to Finland

Beste Erna, du får ta deg ein tur til Finland for å læra deg budsjettdisiplin.

Asbjørn Kristoffersen Tidligere journalist i BT

Du må ta alle ministrene dine og heile Stortinget med på studieturen: Finland har omlag same folketal og velferdsnivå som Noreg, men den finske staten greier seg med ein dryg tredjedel av det du pungar ut med, Erna. Det norske Nav-budsjettet er nesten på høgd med det finske statsbudsjettet. Look to Finland!

Finnane har ikkje olje. Dei har ikkje bompengar, heller. Men dei har varm mat til ungane i barnehage og skule. Tenk på det, Erna, varm mat midt på dagen, nett som i Frankrike! Du skal betre sjå dei har frisk frukt til barnehageungane også. Og at ingen spør om foreldra sitt matpakkeansvar.

Finnane har dessutan beredskapslager for mat og drivstoff og medisinar og det meste som elles trengst i ein krisesituasjon. Dyrt og gammaldags, slikt som Noreg for lengst har avvikla. Men då koronaen kom, var det finnane som kunne peika nase til norske globalistar.

Tenk det, Erna, finnane ser seg råd å fylla korn i kornsiloer som kunne brukast til biletgalleri eller studenthyblar!

Vi har sett finsk fjernsynsteater, både du og eg, Erna. Vi kan våre finskevitsar (som vi berre fortel i tryggleiksklarert selskap), vi forstår kva finnar meiner når dei trekkjer fram kniven og seier: bara rispa, inte sticka.

Men at dei skal vera verdas lukkelegaste folkeslag? Det går milehøgt over vår forstand. Ikkje sant, Erna? At dei toppar så å seia alle dei internasjonale herlegdomsgranskingar som finst, er for så vidt greit nok, der er dei i det beste selskap men oss norskingar. Det er den finske, statlege pengebruken som stiller det norske statsapparatet i så dårleg eit lys.

Når Noreg skal kjøpa nye helikopter til Kystvakta, tek det tjue år og elleve milliardar å få på plass knapt brukelege propellmaskiner. I medan har finnane kjøpt nye hyllevarer i helikopterbutikken eller dei har handla brukthelikopter på nettet. Slik har finnar sikkert alltid vore. Slik er nordmenn blitt.

Korkje du eller eg er vel i stand til å slanka oss inn i finske budsjettkostyme, Erna. Men finnane har vist at det går fint an å få meir ut av skattepengane enn norske politikarar har gjort. God studietur til Finland, Erna! Ta gjerne med deg byrådet i Bergen.