Jeg håper at det vesle viruset dør ut

I mellomtiden kan jeg bake boller, ringe besteforeldre og passe på kattene mine.

Uansett hvor dypt nede du er, så må du aldri glemme: Alt blir bra, skriver Athina Forsland Berge. Foto: Gorm Kallestad

Athina Forsland Berge 13 år, elev i 8. klasse på Olsvik skole

Jeg er endelig ferdig med 2020. Dette året var et tøft, men fint år. Jeg har møtt mange gode mennesker og fått meg nye venner. Jeg har fått gode karakterer og gjort det bra. Jeg har blitt bedre å tegne og å male.

Alt har ikke vært like lett. Mange planer og ferier har blitt avlyst. Jeg kunne ikke se vennene mine så mye. Jeg har opplevd å føle på ensomheten. Jeg har savnet å sosialisere, dra på kino, være med venner på kjøpesenteret, drikke kaffe i byen eller å slappe av med venner.

Covid-19 har tatt mange liv og håp, men ikke mine håp eller drømmer. Om vi fortsetter slik vi gjør, kan vi utrydde dette viruset.

Jeg har mange drømmer og håp for 2021. Den nye vaksinen mot koronavirus er blitt funnet, men korona har mutert. Jeg håper at kroppen vår bygger opp et immunsystem mot korona, og at det vesle viruset dør ut.

I 2021 ønsker jeg å være mer med venner og å få utviklet tegneferdighetene mine. Jeg har lyst på flere venner, men samtidig beholde det gode vennskapet jeg har med gamle venner. Jeg vil bli kvitt negative mennesker som trykker meg ned, og heller fokusere på dem som løfter meg opp. Jeg er endelig med i en liten gjeng med støttende og fine mennesker, og jeg trives der. Når denne pandemien er over skal jeg og vennene mine ha mange overnattinger og dra på byen sammen.

Vi kan kjøpe oss en god kaffe, og sitte på en benk og mate duer. Se på film sent om kvelden og fnise sammen. Prøve klær i favorittbutikkene våre og gi hverandre tilbakemelding. Gå på kino og spise oss mette på godteri. Dra på besøk til hverandre.

I 2021 håper jeg å oppnå dette. I mellomtiden kan jeg bake boller, ringe besteforeldre og passe på kattene mine. Jeg aner ikke hva dette året har å tilby, men jeg ser på det positive. Jeg satser på å gjøre det bra på skolen og følge koronareglene. Alle må delta i denne dugnaden så alt blir normalt igjen. Tenk på de ensomme, de eldre og de som har mistet livet sitt.

Uansett hvor dypt nede du er, så må du aldri glemme: Alt blir bra. Det blir bedre over tid. Om ingen andre løfter deg opp, gjør det selv. Ta vare på deg selv, lag deg god mat, se favorittfilmen din, gå deg en tur eller tren.

Jeg ønsker deg den beste lykke i 2021!