Viktige debatter hører ikke hjemme på anonyme apper

Tonen på jusstudentenes Jodel-kanal bør få varsellampene til å blinke.

Jusstudenter bruker Jodel som debattarena, der uthenging og politisk ukorrekthet er normen, skriver Sarah Zahid. Foto: Privat

Sarah Zahid Jusstudent og medlem av Ytringsfrihetskommisjonen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jodel er en tysk app hvor man kan publisere korte tekster eller bilder anonymt. Anonymitet gjør at terskelen for å ytre seg er svært lav. Appen er populær blant unge og særlig studenter, og humor fra studenthverdagen og faglige råd og erfaringer utveksles mellom ferske og erfarne studenter. Den siste tiden har det imidlertid dukket opp flere tilfeller av mobbing og hets.

På Det juridiske fakultetet i Bergen har jusstudentene en felles jodelkanal, «@Dragefjellet», der politiske debatter slett ikke er uvanlig.

Enkelte på Jodel hevder at de ikke tør å ytre seg offentlig i frykt for såkalt «cancel culture», altså en utestengingskultur som ifølge dem er i ferd med å bli importert fra USA til Norge. I den offentlige debatten i Norge finnes det selvsagt eksempler på at debattanter har opplevd å bli «cancelled», noe som kan resultere i at man for eksempel mister jobb eller sponsorer.

Foto: Skjermdump: Jodel

Forsker og professor ved Universitetet i Bergen, Randi Gressgård hevder imidlertid at «cancel culture» er en politisk konstruert myte. Hun mener at de seriøse undersøkelsene som finnes om ytringsrommet i akademia, tvert imot viser at ytringsfriheten har blitt større de siste årene, men at friheten for minoriteter (herunder særlig muslimer) til å ytre seg fritt har blitt mindre.

Et illustrerende eksempel på det ovennevnte, er måten Jodel omtaler studentorganisasjonen min, Mino.Jur (Minoritetsjurister ved det juridiske fakultet).

Studentene har det morsomt med å vitse med organisasjonsnavnet. Det kan virke som uskyldig humor ved første øyekast, men omfanget av vitsene, antallet upvotes og det faktum at det er en majoritet av etnisk norske studenter som står bak vitsene, er lite gøyalt fra mitt ståsted.

Foto: Skjermdump: Jodel

Hakket mer alvorlig er det når «humoren» trekker paralleller mellom Mino.Jur og IS. Minoriteter blir kontinuerlig assosiert med terrorister. Varsellampene bør blinke når jusstudenter gjør humor ut av slike fordommer.

Foto: Skjermdump: Jodel

Foto: Skjermdump: Jodel

Verre er det når jeg som leder for Mino.Jur blir hengt ut av anonyme medstudenter på bakgrunn av mine personlige ytringer og debattinnlegg som ikke har noen tilknytning til organisasjonen. Det begrenser ytringsfriheten min, da en kronikk fra min side kan medføre anonym uthenging av hele organisasjonen.

Foto: Skjermdump: Jodel

Foto: Skjermdump: Jodel

Jodel har blitt så vanlig på fakultetet at selv professorer kommenterer spørsmål og diskusjoner de har lest på appen under forelesninger. Den lokale ledelsen bør heller oppfordre studentene til å bruke mail til spørsmål og avisene til debatt.

Løsninger utformes gjennom meningsutvekslinger i offentlighet, gjennom en konstruktiv og sunn debatt. Ikke gjennom anonyme apper hvor hets og mobbing florerer fritt. Særlig bekymringsverdig er det at det er fremtidens jurister som ikke tør eller gidder å ytre egne synspunkter offentlig.

I stedet for å kontinuerlig benytte Jodel som debattarena, bør det opprettes en debattklubb som tar for seg alle de aktuelle problemstillingene studentene viser engasjement for.

Vi har behov for åpne diskusjoner, ulike synspunktet og et sunt og inkluderende debattklima. Men så lenge ytringsfriheten brukes til å legitimere diskriminerende ytringer i anonyme forum og apper, har den krysset en alvorlig grense.