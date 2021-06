KrF har stilt seg på feil side i klimadebatten

Når konkrete tiltak legges på bordet, avsløres partienes sanne ansikt.

Det er flott at KrF ønsker å følge opp kravene til klimastreikerne, men hvor har de vært de siste årene? spør Josefine Gjerde fra MDG. Foto: Pernille Sommer

Josefine Gjerde Andrekandidat for MDG Hordaland

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er modig å representere et regjeringsparti som ikke fulgte opp klimastreikernes krav og hevde at MDGs klimaretorikk er problemet. Joel Ystebø fra KrF mener radikale klimatiltak er feil vei å gå. Da er det ikke rart han godtar at regjeringen hans kutter for lite, for seint.

I 2019 tok barn og unge til gatene for å kreve klimahandling. Hovedkravene, som MDG senere tok til Stortinget, var at regjeringen skulle slutte å dele ut oljelisenser, 65 milliarder i årlig klimabistand og kutte 65 prosent av norske klimagassutslipp innen 2030.

Regjeringens svar til klimastreikerne var mer olje, mer motorvei og en klimaplan som først kom etter nesten åtte år ved makten, og som floppet fordi de valgte å søke støtte hos Frp heller enn hos stortingspartiene som faktisk bryr seg om klima.

Tidligere i juni kom tallene som viser at nok et norsk klimamål ryker. Det er flott at KrF ønsker å følge opp kravene til klimastreikerne, men hvor har de da vært de siste årene?

Ystebøs forsøk på å ta klimadebatten et skritt videre er egentlig bare en gjentakelse av tåkepraten norske politikere har sluppet unna med de siste tiårene. Ved å ta debatten bort fra konkrete tiltak og være ærlige om det som skal til, holdes sannheten på komfortabel avstand, og man kan fortsette som før.

At KrF ikke vil snakke om oljestans som en del av klimadebatten, kan jeg forstå. De har jo stilt seg på feil side. Det er nemlig ikke mange uker siden Det internasjonale energibyrået ga Norge og verden et valg: Vi kan enten slutte å lete etter ny olje og nå klimamålene våre, eller så kan vi fortsette å pumpe opp mer olje. Regjeringen valgte det siste.

At Ystebø snakker pent om sektorvise klimakutt er fint og flott, men det er få som er uenige i det. Når MDG snakker om oljestans, vraking av motorveiprosjekter, fossilfrie soner, sykkelveier eller kjøttkutt, handler det jo nettopp om at vi har tatt det et skritt lenger og peker på konkrete tiltak innenfor de sektorene vi er nødt til å kutte i for å stanse klimakrisen.

Det er lett å være enig i at det er viktig å stanse klimakrisen, men det er når de konkrete tiltakene legges på bordet at partiene avslører sitt sanne ansikt. KrF viste nettopp sitt.