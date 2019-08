Kjeft på tanten din når hun er rasistisk ved middagsbordet

DEBATT: Hvis du ikke står opp mot rasistiske holdninger, er du en del av problemet.

Eline Aresdatter Haakestad Ungdomskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bergen

Mindre enn 40 minutter siden

Vi som er en del av den etnisk norske, hvite majoriteten, må ta ansvar. Vi må slutte å være passive i kampen mot rasisme. Den eneste måten å være antirasist på, er å være aktiv antirasist.

Kjeft på tanten din når hun slenger ut rasistisk dritt over middagsbordet.

Det er ikke nok å ikke spre fremmedfrykt, hat eller rasisme selv. Hvis du ikke står opp mot rasistiske holdninger, er du en del av problemet.

Vi kan ikke bare anta at alle deler våre antirasistiske verdier. Vi må også forstå at de av oss som ønsker å være antirasister, har blindsoner, og at vi aldri kan kjenne rasisme på kroppen selv.

Som hvite drar vi gjennom hele livet nytte av et system som systematisk diskriminerer mørkhudete. Derfor må vi snakke mer om våre privilegier, vår hvithet og ha en klar antirasistisk retorikk.

Du må ta debatten og konfrontere hverdagsrasisme og farlige holdninger på arbeidsplassen, i vennegjengen, rundt middagsbordet og på Facebook.

Vær en alliert, ikke definer selv hva rasismekampen skal handle om. Om kollegaen din kommer med en såkalt uskyldig vits på bekostning av muslimer, ikke la det gå ubemerket hen.

Ikke vær så bekymret for å lage dårlig stemning om du tar til motmæle mot rasistisk oppgulp fra en slektning. Du er privilegert som ikke rammes personlig av hatpratet.

For at norsk offentlighet skal være trygg for alle, må vi være vårt ansvar bevisst. Hatefulle ytringer og holdninger gir grunnlag for vold og må bekjempes, overalt.

Det er på tide at vi hvite, etnisk norske, åpner øynene for det som skjer. Vi kan ikke passivt se på at fremmedhatet og rasismen får øke.

Publisert 19. august 2019 07:55