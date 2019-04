Vy bygger videre på 136 års historie

DEBATT: NSB har fått en helt annen rolle, og må ta grep for å vinne konkurranser.

VIKTIG FOR UTVIKLINGEN: Det er ikke rart at mange i bergensområdet har et spesielt nært forhold til jernbanen og til NSB, skriver innsenderen. Foto: EIRIK BREKKE

Geir Isaksen Konsernsjef i NSB (snart Vy)

Publisert: Publisert 4. april 2019 06:00







Mange har reagert på at Nettbuss og NSB skifter navn til Vy, særlig på Vestlandet. Dra i nødbremsen, skrev BT på lederplass. Videre spør NRK-programleder Linda Eide hvor hjertet og fornuften har tatt veien.

Det er ikke rart at mange i bergensområdet har et spesielt nært forhold til jernbanen og til NSB. Bergensbanen reduserte reisetiden til Oslo fra flere dager til noen timer, og har vært viktig for utviklingen i området.

Byggingen av Nord-Europas høyestliggende jernbanestrekning var imponerende ingeniørkunst, og kostet et helt statsbudsjett da banen åpnet i 1909. Over 15.000 mennesker var med på å gjøre Bergensbanen til virkelighet. Strekningen blir i dag beskrevet som en av verdens vakreste togturer.

Les også Språkrådet ikke imponert over NSBs nye navn

Å velge bort en historisk merkevare er ikke noe vi har tatt lett på. Som så mange andre er jeg også glad i NSB-navnet. Samtidig er vi ikke lenger Norges Statsbaner. Baner, signalanlegg, tog, stasjoner og billettsystemet er overført til andre selskaper. Samtidig har vi dobbelt så mange medarbeidere i bussvirksomheten, og vi opererer også i Sverige. Nå forener vi krefter for å vinne konkurranser, og for å gi kundene våre et bedre kollektivtilbud.

Bergens Tidende mener at vårt nye navn vil gjøre det vanskeligere å orientere seg i togkaoset. Vår ambisjon er det stikk motsatte. Vi vil gjøre det enklere å reise kollektivt og miljøvennlig, ved å koble tog og buss tettere sammen og tilby andre transportmidler i tillegg, som tar deg fra dør til dør. Samtidig vil vi gjøre det enklere å kjøpe billetter og få oversikt over mulighetene når du skal på tur.

Konsernsjef Geir Isaksen Foto: Rune Sævig

Som professor Tor W. Andreassen så riktig poengterer i BT: Navnet NSB «låser oss til jernbanedrift», og gir samtidig inntrykk av at vi fortsatt eier hele jernbanen. Med et nytt navn blir det enklere å fornye oss og vise hele bredden i hva vi leverer.

Mange som har uttalt seg kritisk om Vy er egentlig kritiske til Jernbanereformen, med konkurranseutsettingen av togkjøring og oppdelingen av jernbanen. Vi ga våre innspill før jernbanereformen ble vedtatt. Nå tilpasser vi ss den nye rollen vi har fått, for å møte fremtiden og vinne togkonkurranser.

Flere har også stilt spørsmål ved kostnadene. Den nye merkevaren koster 220 til 280 millioner kroner over tre år. Det er mye penger, men det utgjør bare 0,5 prosent av omsetningen vår i perioden. Det er mindre enn hva de fleste konkurranseutsatte bedrifter bruker på markedsføring alene. For oss er dette en riktig og viktig investering.

Les også Kaia Bergeland Kjos (H): Jernbanen skal få bedre kvalitet til lavere pris

Vy beskriver både at vi gir kundene opplevelser og utsikter på reisen, og at vi har vyer og ambisjoner på vegne av kundene våre. Det er et ekte norsk ord på nynorsk og bokmål, som stammer fra det franske ordet «se».

Det tar ofte litt tid å bli vant til et nytt navn. Men vi er trygge på at et nytt, felles navn for tog og buss er et riktig og viktig valg. Et nytt navn gjør det enklere å forstå at vi er noe nytt, som er viktig når vi konkurrerer om buss- og toganbud og skal tilby andre transportformer.

BT mener navnet Vy signaliserer at vi ikke er stolte av den norske jernbanehistorien. Vi er veldig stolte av historien til NSB, som går helt tilbake til 1883. Jernbanen har bidratt til å binde Norge sammen. Nå bygger vi videre på den erfaringen og kunnskapen vi har om kollektivreiser og gode kundeopplevelser gjennom 136 år.

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg