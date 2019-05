La oss forby engangsgrillene

DEBATT: Mange tror at en engangsgrill er billig. De tar feil. En engangsgrill er egentlig svært kostbar. Den er billig i innkjøpsøyeblikket, men den blir veldig dyr for miljøet vårt.

DUMSKAP: Smarte folk bruker ikke engangsgriller, skriver innsenderen. byoutline Terje Pedersen / NTB scanpix

Odd Roar Lange Journalist, forfatter og blogger på thetravelinspector.no

I over 30 år har det vært solgt engangsgriller her i landet. De siste årene har nordmenn kjøpt mer enn 1 million engangsgriller. Si det gjerne høyt: 1 million engangsgriller, per år.

Vi kan ikke fortsette slik. Vi må slutte å kjøpe engangsgriller. De ødelegger naturen, miljøet – og strengt tatt også maten. Det er umulig å lage god mat på engangsgrill.

Jeg har sett små barn forbrenne seg under nakne føtter, fordi noen hadde fjernet en glødende engangsgrill fra badestranden, uten å snu sanden som var glovarm. Jeg har også sett skogbranner starte på grunn av uvettig bruk av engangsgriller.

Jeg har sett folk slenge brukte griller i sjøen, inn i skogen eller fra seg i en haug ved siden av stappfulle søppelbøtter. Og jeg har sett ødelagte bord i parker, på flotte utsiktspunkt langs turveier, fordi noen har satt engangsgrillen rett på bordet.

KREVER FORBUD: Odd Roar Lange vil bli kvitt engangsgrillene. byoutline Privat

Dagligvarekjeder har i årevis dumpet prisene på engangsgriller, for å få nordmenn til å kjøpe grillmat og å ta med seg maten på stranden, i skogen, på fjellet og i parken. Det har skapt et stort miljøproblem. Hver femte nordmann ender opp med engangsgrill. Vi kan ikke ha det slik.

Det er for kort tid igjen til grillsesongen til å få et nasjonalt forbud mot engangsgriller denne sommeren. Men det er ikke for seint å begynne i den andre enden: Ved å ikke å kjøpe dem.

Det er heller ikke for seint for dagligvarebutikker å la være å sette dem frem i butikkene. Dersom alle kjøpmenn sammen setter press på sine kjedeledere, vil kjedene måtte akseptere at engangsgriller ikke skal ut i butikkenes sortiment fra og med 2019. Nå kan vi sammen vise at vi bryr oss – om hverandre, om oss selv, og om miljøet vårt.

Vi skal ikke tåle den miljøbelastningen engangsgriller skaper. Det er på tide å si at nå velger vi andre løsninger. Det finnes utallige bærbare flergangsbruks-griller som på sikt er billigere, og ikke minst tryggere.

La oss la være å kjøpe og bruke engangsgriller i 2019 – mens vi venter på at det blir slutt på å produsere, importere og selge dem. Send en mail til nærbutikken din, eller kontakt dem på facebooksiden deres, eller si ifra til dem når du handler neste gang: Ingen engangsgriller i år, vær så snill.

Da har vi kommer veldig mye lengre enn i fjor. For engangsgriller er egentlig veldig 2018. Vi har frihet til å velge. La oss velge smart. Og smarte folk bruker ikke engangsgriller.

