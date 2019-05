Festivaledelsen mangler kritisk dømmekraft

Derfor krever vi at Nordiske mediedager 2019 trekker tilbudet til å gi Steve Bannon en offentlig talerstol.

Oppdatert mindre enn 20 minutter siden







FÅR KRAV: Innsenderne krever at Guri Heftye (bildet), sjefen for Nordiske mediedager, avlyser arrangementet med den omstridte mannen Steve Bannon. byoutline ARKIVFOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Bergen Assembly 2019s kjernegruppe m.f. Se navneliste nederst

Med dette brevet ber vi Nordiske mediedager 2019 i Bergen om å trekke tilbake invitasjonen til Steve Bannon om å delta i et offentlig intervju 9. mai.

Bannon, som tidligere har vært styreleder for det høyreekstreme Breitbart News Network og sjefsstrateg i Det hvite hus, er kjent for å være en drivkraft for å egge opp og fremme amerikanske alt-right-bevegelser og deres nasjonalistiske, populistiske, neo-fascistiske, rasistiske, kvinnefiendtlige, homofobiske og anti-muslimske ideologier.

Det er også allment kjent at Bannons hovedoppdrag nå er å støtte høyreekstreme bevegelser og partier i Europa med særlig sikte på europeiske valg. En av plattformene hans i dette arbeidet er den Brussel-baserte ytre høyre-organisasjonen «The Movement», som ble etablert i 2017.

Hør siste utgave av BTs kulturpodkast Republikken, der Steve Bannon er et av temaene:

I et intervju i Dagens Næringsliv bekrefter Guri Heftye, festivalleder for Nordiske mediedager 2019, at Bannon vil «være en av hovedattraksjonene» på festivalen. På festivalnettsidene sier hun: «Vi har stor tillit til våre delegater og deres evne til kritisk tenkning, at de klarer å forholde seg til holdninger som de også kan være sterkt uenige i.»

OMSTRIDT: Steve Bannon, tidligere rådgiver for Donald Trump, er en kontroversiell skikkelse på politikkens ytterste høyrefløy. byoutline Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Bannons deltagelse på Nordiske mediedager vil utelukkende styrke ham i å fremme sin sak i Europa, og lar ham i praksis instrumentalisere festivalen som en plattform for å spre en avskyelig ideologi.

Vi mener det er svært kritikkverdig at festivalen vil dra nytte av Bannons berømmelse for å reklamere for seg selv, og averterer ham som en «hovedattraksjon». Den nedlatende henvisningen til delegatenes evne til å klare å forholde seg til Bannons «holdninger» er ikke spørsmålet her.

Les også BT-leiar om Bannon-besøket: «Vi må tole å høyre på kvarandre. Særleg når vi er usamde.»

Det som står på spill, er en mangel av kritisk dømmekraft hos festivalledelsen som er villig til å bruke sin prestisje til å legitimere og spre budskapet til en lederfigur – som allerede er overeksponert i mediene – for høyreekstreme krefter.

Det er absolutt nødvendig å ha en offentlig diskusjon om hvordan vi skal håndtere den stadig sterkere stillingen til høyreekstreme populistbevegelser verden over. Vi må analysere de retoriske strategiene og mediestrategiene deres. Dette er svært viktige temaer som en stor mediefestival må ta tak i. Men vi trenger derimot ikke å snakke med demagogene deres. Enhver form for såkalt «åpen dialog» eller «fri utveksling av ideer» med slike figurer er ikke bare meningsløs, men tilslører også hva som er selve kjernen i bevegelsene på ytre høyre fløy: en ideologi basert på den hvite manns overherredømme – og vi avskyr den intenst!

Derfor krever vi at Nordiske mediedager 2019 trekker tilbudet til å gi Steve Bannon en offentlig talerstol.



Bergen Assembly 2019s kjernegruppe og øvrige bidragsytere:

Daniel G. Andújar, Betty Apple, John Barker, Murat Deha Boduroglu, Anne de Boer, Eloïse Bonneviot, Sarah Browne, Banu Cennetoglu, Juliana Cerqueira Leite, Hans D. Christ, Andrew Cooper, Chto Delat, Zoë Claire Miller, Anna Dasović, Sarah, Diehl, Ines Doujak, Iris Dressler, Eva Egermann, Ruth Ewan, Magdalena Freudenschuss, Robert Gabris, María Galindo, María García, Niklas Goldbach, Jan Peter Hammer, Nora Heidorn, Lottie Hoare, Anette Hoffmann, Hiwa K, Dean Kenning, Alexander Kluge, Katia Krupennikova, Nora Landkammer, Nina Støttrup Larsen, Ewa Majewska, Daniel Mariblanca, Viktor Neumann, Boris Ondreička, Paula Pin, Paul B. Preciado, Pedro G. Romero, John Russel, Karin Schneider, Simon Sheikh, Peter Steudtner, Imogen Stidworthy, Emma Wolukau-Wanambwa, Axel Wieder, Sven Åge Birkeland

Bakgrunn: Guri Heftye og Christoffer Schjelderup snakker om Steve Bannon i siste utgave av podkasten Republikken:

Oppdatert mindre enn 20 minutter siden







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg