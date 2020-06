Møhlenpris-debatten skygger for noe viktigere

Vi som blir utsatt for den strukturelle rasismen, har ikke råd eller tid til at debatten sporer av.

Fremfor å rive statuer og endre gatenavn bør vi ha et bevisst forhold til hvilken historie vi formidler og hvem vi formidler den til, skriver Camilla Ahamath (SV). Foto: Privat

Debattinnlegg

Camilla Ahamath Bystyrerepresentant, SV

Jeg forstår veldig godt ønsket om å fjerne gatenavn, stedsnavn og statuer av slavehandlere, men enda viktigere tror jeg det er å anerkjenne og ha et bevisst forhold til hvilken historie vi formidler.

Slavehandelen til Jørgen Thor Møhlen er knapt nevnt i Store norske leksikon. Hvis denne saken er veldig viktig for synlige minoriteter, vil jeg heller fremme et forslag i bystyret om å få opp en messingblankett som forteller denne mørke historien.

Jeg har ikke så veldig lyst å bruke masse verdifull taletid i bystyret på å diskutere frem og tilbake om et bilde skal henge i bystyresalen eller ikke. Jeg har heller ikke lyst å bruke masse taletid i bystyret på om vi skal bytte navn på Møhlenpris.

Hallo. Det er Møllaren. Bergensere er kjente patrioter, og debatten i bystyresalen vil mest sannsynlig dreie seg om at vi overhodet ikke kan endre et så viktig historisk navn.

Jeg har til gode å høre fra andre synlige minoriteter at dette er et viktig antirasistisk arbeid. Vi vil heller bruke den tiden vi bystyrerepresentanter får i bystyret til å snakke om hva det betyr for demokratiet at så mange nordmenn blir utsatt for rasisme.

Hvordan vi skal få muligheten til å komme på jobbintervju, uten å endre navn? Hvordan vi skal komme gjennom grunnskolen uten å bli utsatt for rasistisk motivert mobbing?

Hvordan vi skal slippe å bli fulgt etter i butikken av vektere på grunn av hudfargen vår, og hvordan vi bedre kan bli møtt av ansatte i offentlig sektor? Det vil jeg bruke tid på.

Jeg er livredd for at debatten om rasisme skal spore av. Jeg har enda ikke klart å slippe jubelen løs over at rasisme omsider er satt skikkelig på dagsorden. Jeg er redd den hvite majoriteten kupper debatten, igjen.

Vi så det i dagene etter at Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept. Drapet var uten tvil rasistisk motivert. Gjentatte ganger spurte jeg, og mange med meg, når vi skulle snakke om rasisme.

Etter noen uker ga jeg opp. Det var tydelig gjennom gjentatte debattinnlegg mye lettere for redaksjoner og samfunnsdebattanter å diskutere håndhilsing fremfor rasisme.

I debatten om maleriet i bystyresalen og gatenavnene på Møhlenpris mener jeg vi må bruke anledningen til å anerkjenne den delen av historien som ikke kommer frem.

Fremfor å rive statuer og endre gatenavn, bør vi ha et bevisst forhold til hvilken historie vi formidler og hvem vi formidler den til.

Det er mye viktigere for meg at Bergen kommune gjør konkrete tiltak i kampen mot rasisme. Som å stille krav til organisasjoner som Sian om at hatytringer og rasistiske ytringer ikke blir akseptert å våre byrom.

Eller å komme skikkelig i gang med et planlagt forskningsprosjekt om rasisme, slik at vi kan kartlegge og ta substansielle grep i kampen mot rasisme.

Vi som blir utsatt for den strukturelle rasismen, har ikke råd eller tid til at debatten sporer av. La synlige minoriteter ta ordet i debatten om rasisme.