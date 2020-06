Siste dans for After Dark

Etter ti eventyrlige år var det altså et virus som skulle felle oss.

Koronapandemien ble for tøff for Bergens eneste strippeklubb. I dette innlegget skriver innehaver Geir Carlsen om motstanden han har møtt siden åpningen i 2010. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Geir Carlsen Innehaver av After Dark

I januar 2010 åpnet Dreams Showbar dørene i Bergen Sentrum. Lite visste vi om mediepresset som ventet oss, og hvor personlig dette skulle bli. Etter ti år, med nesten 100.000 gjester innom, var det en helt annerledes «gjest» som skulle stenge dørene våre.

I forkant av åpningen var det knyttet mange spørsmål til hva dette skulle være. En strippeklubb i Bergen sentrum?

På åpningsdagens pressekonferanse var det samlet både lokalpresse og nasjonalpresse, og vi endte som hovedsaken på nyhetene samme kveld.

Hele Hordaland og halve kongeriket fikk høre om «strippeklubben i Bergen».

Vi havnet i flere debatter på tv, var flere runder hos Dagsnytt 18, var stadig i nyhetene og TV 2 nyhetskanalen, havnet på mange førstesideoppslag i BA og BT, hadde hjemme-reportasjer, og fikk en åtte siders «annonse» i Dagbladet.

I ukene og månedene som fulgte, ble vi utsatt for alvorlig trakassering. Klubben og klubbens eiendeler ble utsatt for skadeverk for nærmere en halv million kroner, og det ble rettet trusler mot meg og min familie.

Lavmålet kom da aktivister, slik vi så det, prøvde å plante bevis for kriminelle handlinger på klubben vår. Forsøket ble heldigvis raskt avslørt av pressen, og i kjølvannet av saken ble mediene mer oppmerksomme på svertekampanjene vi ble utsatt for, også fra det offentlige.

Flere folkevalgte politikere svertet oss med usanne rykter, og de tenkte vel at dersom de sa det ofte nok, ville folk tro på det. Dette anser vi som en mislykket Trump-strategi.

Mange har demonstrert mot strippeklubben, men den har også fått støtte. På bildet ser vi FpUs støtteaksjon i 2012, da klubben fortsatt het Dreams Showbar. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Det var krevende å bli grunnløst beskyldt for å være kriminell og stå i den mangeårige stormen. Til slutt så vi oss nødt til å stevne noen av våre motstandere for å få slutt på deres heksejakt. Og det virket.

All denne negative oppmerksomheten viste seg likevel å være god markedsføring for klubben. Det har ført til at vi har levert solide tall år etter år, og det beviser at det er et marked for en gentlemansklubb i Bergen.

Etter åpningen ble det hengt opp «Wanted»-plakater av Geir Carlsen mange steder i Bergen sentrum, med navn og bilde. Carlsen beskrev kampanjen mot ham som grov, men tok det hele med fatning: – De har i hvert fall valgt et fint bilde, sa han til BT. Foto: Faksimile, BT 18. juni 2010

Våre gjester har vært folk i alle aldre og utgaver, kvinner som menn. Det var kjendiser og profilerte forretningsfolk, men også den vanlige mannen og kvinnen i gaten. Vårt fokus har alltid vært å ta godt vare på våre kunder.

Hos After Dark skulle du få senke skuldrene, nyte stilfulle lokaler, få god underholdning og motta service i toppklasse.

For noen måneder siden fikk vi besøk av en uventet og uønsket gjest. Alle forsøk på å stoppe gjesten ville vært forgjeves, for denne vrange gjesten gjorde som han ville og passerte rett inn.

Gjesten er kjent under navnet Covid.

Ingen slapp unna denne destruktive gjesten, og After Dark er intet unntak.

Dette ble vår siste dans.

Etter ti eventyrlige år var det altså et virus som skulle felle oss. Når det først ble slik, er det faktisk helt OK.

For etter ti år er påstander om hallikvirksomhet og andre flåsete rykter blitt tilbakevist og blitt borte. Og når stormen omsider roet seg, viste det seg at jeg kanskje likevel bare var en «enkel» forretningsmann fra Laksevåg?

Når vi nå legger ned, gjør vi det med god samvittighet, meget god samvittighet. For alt vi har gjort i disse ti årene. Da er det viktig å sette pris på dem som gjorde dette eventyret mulig.

Tusen takk til alle våre gjester. Vi håper dere har hatt gode opplevelser hos oss, og kan se tilbake på mange hyggelige minner fra After Dark.

Takk til de mediene som har hatt en objektiv og edruelig tilnærming til alle sakene våre, der kanskje BT/NRK var ekstra gode.

Takk til mine motstandere som i mange år skjerpet oss, og indirekte bidro til vår suksess.

Og en ekstra spesiell takk til min familie, som har stått ved min side gjennom den lange og tøffe stormen. Uten dere ville jeg ikke hatt en sjanse.

Takk for dansen.