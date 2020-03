Endeleg ser alle kor viktige lærarane er

Den kollektive dugnaden lærarane gjer er verd si vekt i gull.

Tysdag 24. mars hadde Strilen oppslag om ein forelder som sette meir pris på lærarar etter skulestenginga. Slikt varmar, skal vi tru innsendaren. Foto: Privat

Debattinnlegg

Mona Vabø Rektor, Fedje skule

«– Eg har fått utruleg respekt for læraryrket». Det gjer godt å opne postkassa og finne den to dagar gamle lokalavisa med slike overskrifter.

To dagar på etterskot, for vêret har heldt øya eg bur på i dobbel isolasjon, utan ferje og med intensive smitteverntiltak, ligg Fedje åleine og skvulpar i havet.

Mona Vabø er rektor, og setter pris på at læreryrket har fått høyere status. Foto: Privat

Verda går litt seinare rundt i desse tider, og ting ein tidlegare hadde irritert seg grøn over, blir ein overraskande glad for no. At ferja nok ein gong ikkje går, gir eit skin av normalitet, i ein elles så annleis kvardag.

Det som ikkje er så vanleg, er kor mykje lærarane får av ros og godord. Endeleg! Dei rundt oss ser no kor viktig utdanningsinstitusjonane er i samfunnet, og ein ser kor viktig lærargjerninga er for å halde hjula i gang.

Dette er ikkje eit lokalt fenomen. Ein ser det over heile landet at lærarane vert heidra.

Skulebygga ligg aude, men det kokar av læring og utvikling, både på nett og i kvar enkelt elev. Ikkje berre spreier lærarane læring, men det viktigaste av alt – eleven blir sett! Lærarane viser omsut for kvar enkelt.

Noko dei har gjort i lang tid. Men, no vert det synleg kva den jobben lærarane gjer krev av innsats. Ikkje berre det ein gjer i timane, men alt det «usynlege» ein gjer, kjem fram.

Her på Fedje bakar elevane brød av det dei finn heime. Både flettebrød og soyabrød har blitt trylla fram av ivrige hender. Dei skriv kreative tekstar, lagar biletdokumentasjon av ei matematikkoppgåve og snakkar saman på både norsk, engelsk og spansk.

Dei kommuniserer med lærarar og kvarandre via snap, telefon og SMS, og dei har videokonferansar i Teams, Canvas og Zoom. Lærarane har snudd seg om, og inntatt dei digitale flatene som om dei aldri har gjort anna. Vi lærer – saman!

Den kollektive dugnaden lærarane gjer for å gje elevane eit snev av normalitet i desse tider, er verd si vekt i gull! Med 20 års fartstid som lærar, og no eit halvt år som rektor, er eg utruleg stolt av lærarane i norsk skule.

Eg skulle berre ynskt at årsaka til at denne anerkjenninga kjem, hadde vore noko anna enn eit virus som tek liv.

PS! Vêret spelar no på lag med oss, og ferja er tilbake i normal drift.