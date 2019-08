DEBATT: All brev og pakker i Bergen går via Oslo. Posten var mye bedre før.

Jeg er frustrert over postverket i dette landet. Flere ganger når jeg har sendt pakker til utlandet, har de ikke kommet frem på flere måneder.

Det ble opplyst noen ganger at pakkene var lette nok til å bli sendt som brev. Det ble gjort i god tro på at da kom de jo også fortere frem. Tvert imot.

Siden de var sendt som brev, kunne de heller ikke spores. Hvorfor ikke innføre sporingsnummer også på brev?

Jeg har opplevd at pakker til slutt har kommet i retur åpnet, og jeg har måttet betale i dyre dommer om og om igjen.

Vi må skrive innholdsfortegnelse, verdi, telefonnummer og diverse på små hvite lapper, som blir klistret på pakkene. Så hvis det er noe Posten lurer på, hvorfor ringer de oss ikke?

Det var mye bedre før.

Når vi venter brev fra Haukeland universitetssjukehus, kommer de av og til ikke frem før timeavtalen er over. Det er fordi posten først går via Oslo, selv om vi bare bor noen mil unna. Folk kan jo stryke med mens de venter.

At all post går om Oslo, er slettes ikke miljøvennlig. Posten fraktes over halve landet og nesten tilbake til utgangspunktet.

Svar fra Posten Norge:

Postkvaliteten i Norge er god, og de fleste brevene (over 85 prosent) kommer frem to dager etter de blir sendt. Rett adresse og rett porto betalt er viktig for å unngå forsinkelser. For pakker til utlandet som krever tollbehandling, må skjema fylles ut.

Det er riktig at brevsendinger fra Bergen sorteres ved Postens Østlandsterminal i Oslo. Det gjelder også lokale brev. Poenget er at det sendes millioner av brev i det norske postsystemet på kryss og tvers av hele landet.

For å sikre effektiv og rask fremsending, sorteres brevene maskinelt og kun på tre steder i Norge: Oslo, Bodø og Tromsø. Brevpost samles inn fra alle deler av landet, sorteres og sendes ut igjen.

Hadde det kun vært det ene brevet fra Haukeland til en innbygger i Bergen, ville det selvfølgelig vært unødvendig å sende det til sortering i Oslo.

For miljøet – og Posten – er det mest effektivt at brevene kun sorteres ett sted og en gang, fremfor manuelt og i mange etapper, slik det var i gamle dager.

Elisabeth Gjølme

Posten Norge, kommunikasjonsdirektør

