Jeg vil ha barn, men ikke på en planet som ikke tåler det

DEBATT: Sommerbad i hav av plast og snøfritt påskefjell? Nei takk.

FREMTIDEN: Er det egentlig etisk forsvarlig å få barn med tanke på miljøet? undrer Bente Gesine Stockhausen seg over i dette innlegget. Privat

Bente Gesine Stockhausen

Mindre enn 2 timer siden

Jeg er en kvinne på 20 år. Derfor har jeg begynt å få spørsmålet om jeg vil ha barn. Det er et vanskelig spørsmål å ta stilling til. Er jeg klar for det? Vil jeg og partneren min bli gode foreldre? Hva slags mor vil jeg være? Alt dette har mange tenkt før meg.

Men i det siste har det dukket opp en ny tanke: Er det egentlig etisk forsvarlig å få barn? For første gang har jeg nemlig hørt: «Jeg vil ikke ha barn, det er dårlig for miljøet.»

I min barndom forestilte vi oss fremtiden med flygende biler. Vi lærte om klimakrisen på skolen og ble litt skremt, men det virket samtidig veldig fjernt. Nå føler jeg at vi er med på verdens undergang.

Klimaproblemene er ikke fjerne lenger, og det blir tydeligere for hver dag som går, at vi trenger en forandring. Sommerbad i hav av plast og snøfritt påskefjell? Nei takk. Da er det ubeskrivelig pinlig at et parti mot bompenger har såpass høy oppslutning.

Les også Les også: Alt maset om klima gjør meg nervøs

Vi har en statsminister, som snakker om at vi skal føde flere barn. Vi har folkeopprør mot bompenger, samtidig som klimaet kollapser.

Jeg vil ha barn. Men jeg vil ikke ha barn på en planet som ikke tåler det. Jeg vil ikke fortelle barna mine hva «snø» er. Jeg tviler på at de som protesterer mot bompenger, nå vil ta med barnebarna på rulleski? Vi er tross alt nordmenn.

Kan vi prøve å behandle hjembyen, hjemlandet, hjemplaneten på en slik måte at mine barn, deres barn, barnebarna kan få leve som oss?

Les også Les også: Mykje farlegare enn bompengar

Å ha problemer som bompenger, er en luksus jeg neppe tror kommende generasjoner får oppleve. De kommer heller til å være urolig for om det finnes nok plass og ressurser til å leve.

Jeg forstår at mange i den eldre generasjonen kan føle seg utpekte av de yngre. Flyskam, kjøttskam og så videre. Det er ikke rart man blir defensiv.

Alt er ikke enkeltpersoners ansvar, men litt er alles ansvar. De i min generasjon som i fremtiden vil ha barn, hadde satt utrolig stor pris på muligheten.

Publisert 26. juli 2019 06:19