Musikkindustrien er fremdeles et mannsvelde

Noen må bekjempe de bakstreverske holdningene til kjønnsbalanse på festivalene. Bergen Live gjør det ikke.

Mindre enn 2 timer siden







KVINNE I BAKKEN: Carmina Escobar holder konsert under årets Borealis-festival i mars. «Vi burde ikke trenge å bokstavere dette, men det er absolutt ingen grunn til at det å ha flere kvinner på scenen, eller kvinnelige komponister, fører til at kvaliteten synker», skriver Peter Meanwell. byoutline Bård Bøe

Peter Meanwell Kunstnerisk leder i Borealis - festival for eksperimentell musikk

En av denne generasjonens mest definerende komponister er årets festspillkomponist.

Unsuk Chin sine verk er intrikate, komplekse og strålende. Hun er også kvinne. At det er en kvinnelig komponist som får hovedoppmerksomheten på en av landets største festivaler er verdt å feire, men det er viktig å ikke bli blendet.

Det er et akutt behov for en mye dypere endring og bredere programmering for å overvinne de bakstreverske holdningene mot kjønnsbalanse, som alt for ofte kommer til syne når vi snakker om musikk.

I mars ble lederne for Nattjazz, Festspillene i Bergen og Bergenfest spurt ut om deres tanker rundt kjønnsbalanse i BT.

Her bekymrer Frank Nes seg for om han vil gjøre kvinner en bjørnetjeneste hvis han faktisk hadde satt fokus på kjønnsbalanse i programmeringen av Bergenfest.

Les også – Det er kanskje noen som synes det er stas å vise trynet sitt

Egentlig gjør han oss alle en bjørnetjeneste ved å forsterke den allerede eksisterende oppfatningen om at kjønnsbalanse i musikkfeltet leder til et fall i kvaliteten av musikken som presenteres.

Til tross for over 100 år med feministisk aktivisme er det overraskende vanskelig for musikkindustrien å holde følge.

Det er en vanlig klagesang fra de som driver festivaler, og som helst vil slippe å tenke på hvorfor programmeringen deres ikke er representativ for samfunnet vi lever i.

I realiteten sier de at «det handler kun om musikken», og at deres fokus på kvalitet blir truet av tanken på å kvotere.

Dette er tull! De sier vel ikke at arbeid av alle andre enn menn er mindre verdt? Eller gjør de det?

Les også Dette bør du få med deg på Festspillene

Vi burde ikke trenge å bokstavere dette, men det er absolutt ingen grunn til at det å ha flere kvinner på scenen, eller kvinnelige komponister, fører til at kvaliteten synker.

Ingen som krever kjønnskvotering ber om at festivaler skal booke dårligere kunstnere og musikere.

Å krangle om kvalitet og kjønn er kun en avledningsmanøver for å slippe å jobbe hardere mot den strukturelle sexismen og kvinnehatet som eksisterer i musikkindustrien.

I virkeligheten har det aldri «kun» handlet om musikken. Kunst og musikk skapes ikke i et sosiopolitisk vakuum!

Hvem som har muligheten og makten til å lage musikk, og hvem som har makten til å kontrollere arenaene hvor musikken lages, er tett knyttet til sosiale og politiske forhold.

Kvinner har historisk sett ikke hatt samme adgang til ressurser og muligheter som menn.

Samfunnet har historisk sett ikke gjort kvinner i stand til å skape seg en karriere som musiker, eller gitt dem rom til å utforske sin kreativitet.

Antallet kvinner som har blitt fysisk og emosjonelt misbrukt i musikkindustrien er alarmerende. Denne historien betyr noe, fordi det nettopp er beviset på at det ikke finnes et rettferdig spillerom for kvinner.

Les også – Kulturmannen står for fall

Man kan ikke late som at musikken ikke har et kjønnsproblem hvis man er så privilegert at man kontrollerer et offentlig rom.

Hvis man ikke er med på å rette opp i århundrer med sosial urett, er man medsammensvoren i opprettholdelsen av problemet. Og hvis man ikke vet hvordan man skal dra lasset, så er det på tide å melde seg inn i organisasjonen Balansekunst.

Det er avgjørende at booking-agenter og kuratorer, uansett sjanger, tar problemet med kjønnsbalanse seriøst. Å bruke tid på å undersøke og booke fantastiske kvinnelige og ikke-binære artister er ikke å gjøre noen en bjørnetjeneste.

Å late som om problemet ikke eksisterer, og trekke uriktige slutninger mellom kjønnsbalanse og kvalitet, det er å gjøre både artistene og publikum en reell bjørnetjeneste.

Publisert 27. mai 2019 11:13







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg