«Filtrerer» vi oss syke?

Jeg følte meg nærmest utilpass med å sende en snap uten filter.

FILTER: Snapchat sender signaler om at man ikke er bra nok, mener Kjersti Andrea Storhaug. Hun tror mange føler seg mislykket, stygg og tjukk fordi man ikke ser sånn ut i virkeligheten. byoutline Privat

Kjersti Andrea Storhaug Tysvær

Det er noe jeg i lang tid har fundert over. Vi er mange som gjør det. Både til moro og fest, men også de mange som puster lettet ut fordi det fjernet de gule tennene, den urene huden og det lubne fjeset. Jeg snakker om filter. Rettere sagt: Snapchatfilter.

Det bugner av dem. Noen er ganske uskyldige, og gir deg artige ører som får deg til å likne en katt eller hund, eller ansiktsmaske, runde briller, brede glis og pipestemme. Andre gir deg glansfullt hår, smalere ansikt, brunere hud, lange øyevipper, hvitere tenner og fjerner urenheter. Det er normen som popper mer og mer frem. Kanskje fordi samfunnet legger opp til at det er perfeksjon. Det er «sånn vi ønsker å se ut».

Men hvilke signaler sender vi ut? Mange mener dette nok bare er uskyldig moro, men det er kanskje på tide å stille de litt kritiske spørsmålene. Er dette godt for oss? For selvbildet vårt? For barna våre? Er det sunt at de lærer seg hvilket filter som er «det fineste», der man «blir fin»?

Jeg brukte slike «photoshop»-filter mye før, men jeg har sluttet å bruke filter som går på å redigere ansiktet nærmest til det ugjenkjennelige. Rett og slett fordi jeg ble usikker på meg selv.

Ser jeg virkelig så lite bra ut at jeg må bruke et filter for å dekke over feilene?, tenkte jeg. Selvfølgelig var det ikke bare filtrene som påvirket hvordan jeg følte meg, det var de sterke signalene som ble sendt ut også.

De påvirket meg på en helt feil måte. Jeg følte meg nærmest utilpass med å sende en snap uten filter. Jeg følte jeg burde bruke filtrene daglig. Men så skulle jeg jo møte menneskene jeg snappet med ansikt til ansikt. Da kunne jeg jo risikere å ikke bli gjenkjent, for å sette det litt på spissen.

Jeg tror mange faktisk kan «filtrere seg syke». At man føler seg mislykket, stygg og tjukk fordi man ikke ser sånn og sånn ut. Flere og flere magasin velger å bruke uretusjerte bilder i kampanjene og magasinene sine. Kanskje noen smarte sjeler endelig har skjønt at skjønnhet kommer innenfra, og at det naturlige er det som er vakkert og ekte perfekt uperfeksjon. Det er lov å håpe.

Jeg tror også i noen tilfeller dette spesielt retter seg mot den yngre generasjonen. 12- 13- 14-åringene som er usikre på deg selv. Det er kanskje hovedgruppen. Men når selv jeg, i en alder av 28 år, kan la meg påvirke, er jeg overbevist om at jeg ikke er den eneste. Nettopp derfor tror jeg det er viktig at vi snakker om dette.

