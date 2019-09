La oss boikotte hele verden

I 2019 må man ha full oversikt over alle mindretallsaksjonærer, noe annet ville være uetisk.

BOIKOTT: Flere artister boikottet åpningen av Forum. Hvorfor ikke boikotte hele verden? spør musiker og filmprodusent Christer Dyngeland. Bård Bøe

Debattinnlegg

Christer Dyngeland Musiker og filmprodusent

For mindre enn 30 minutter siden

La oss boikotte Air France for å være det eneste store flyselskapet som fortsetter å sende aper til laboratorier for eksperimentering. Ja, og KLM så klart, siden de eies av samme selskap.

Fuck it, mens vi er i gang; La oss boikotte alle flyplasser som gjør forretninger med Air France og KLM. Og hvorfor ikke alle selskaper som noensinne har fløyet med dem for at de indirekte finansierer denne galskapen. For ikke å snakke om politikere, artister, skuespillere og alle privatpersoner som også bidrar. La oss boikotte foreldrene våre, og naboen.

MUSIKER OG FILMPRODUSENT: Christer Dyngeland Foto: Privat

La oss boikotte Amazon som blir anklaget for å strategisk unndra skatt, og for måten de behandler sine ansatte. Og selvsagt også Twitch, Audible og IMDb. De er jo tross alt eid av kontroversielle Amazon. Ja, og så må vi ikke unngå å boikotte alle som har kjøpt noe fra Amazon, eller har støttet noen av disse andre plattformene. Aller helst burde vi boikotte alle filmer, regissører, skuespillere og andre aktører som har profil på IMDb. For ikke å snakke om majoriteten av verdens forfattere – for å selge bøkene sine på en så omstridt plattform.

La oss boikotte Ben & Jerrys for bruken av ingredienser dyrket med sprøytemidler, og for å gjøre forretninger med israelske selskaper. La oss boikotte alle butikker og kiosker som selger Ben & Jerrys. Deli de Luca, for eksempel. Og 7 Eleven. Kiwi, Coop, Meny.

La oss boikotte L’Oréal – som anklages for å teste ingredienser til produktene sine på dyr, til tross for offentlige uttalelser om det motsatte. Ja, og i samme omgang selvsagt Garnier, Maybelline, Essie, Kérastase, Redken, Biotherm og alle andre kosmetikkmerker som produseres av L’Oréal.

Alle butikker, frisører, hudpleiere og hoteller som benytter varene deres. Alle som har kjøpt produkter fra disse merkene og dermed indirekte støtter dyremishandling.

La oss boikotte Nestlé for å utvinne grunnvannet i fattige områder av verden, og selge det tilbake til befolkningen på flaske. La oss slutte å spise cheerios, Häagen-Dazs iskrem, Kit Kat og Lion-sjokolade, Maggi-supper og potetmos, Milkybar, Mövenpick, Nescafé, Nespresso, Nesquick, Nestea, eller boikotte alle som putter smarties i halloween-posen eller julekalenderen. Helvete, la oss boikotte halloween.

Men la oss for alt i verden boikotte Forum Scene og LiveOn. De holder jo tross alt til i et bygg hvor en av mindretallsaksjonærene for selskapet som eier bygget har støttet kontroversielle grupperinger i samfunnet.

Ja, for slik har det blitt i 2019.

Man må selvsagt ha full oversikt over alle mindretallsaksjonærer som eier selskapene som eier byggene hvor virksomhetene vi skal handle med holder til i. Noe annet ville være uetisk.

Man skal aller helst ha full kontroll på hva de har ytret i løpet av livet også.

Artist –> arrangør –> driftsselskap –> huseier –> holdingselskap –> aksjonær.

Det er selvsagt skummelt nærme i en verden der man kun er seks ledd unna alle andre på planeten.

Når jeg tenker meg om, la oss boikotte hele verden.

Publisert 2. september 2019 19:00