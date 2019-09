Er fortetting det eneste riktige? Bergen har en liten bykjerne, men vi er mange som surrer rundt utenfor kjernen. Er det så ille å bo i periferien og sørge for at bier og humler har et nyplantet plommetre hvor de kan surre rundt sammen med oss? Ikke alle ønsker å være en del av fortettingen langs Bybanen. Som mitt barnebarn på syv år sa forleden dag: «Det er så stille her hos deg, Bestemor!»