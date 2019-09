Hun insisterer på at alle har krav på beskyttelse

Vi har et felles ansvar for å trygge rettighetene for mennesker på flukt.

PRISVINNER: Syrisk-libanesiske Rouba Mhaissen er årets vinner av Raftoprisen. Raftostiftelsen

Jostein Hole Kobbeltvedt Daglig leder i Raftostiftelsen

Det internasjonale systemet for beskyttelse av mennesker på flukt fungerer ikke. Raftoprismottaker 2019 Rouba Mhaissen insisterer på at menneskerettighetene gjelder uansett statsborgerskap.

I dag anslås det at 70 millioner mennesker i verden er på flukt, der de aller fleste befinner seg i lavinntektsland. Systemet for å beskytte flyktninger som ble etablert etter 2. verdenskrig, er ikke lenger i stand til å beskytte de som er tvunget på flukt fra sitt hjemsted.

Store grupper av mennesker over hele verden befinner seg i limbo uten beskyttelse, og deres rettigheter blir tilsidesatt når de stilles opp mot statsborgeres og nasjonale regjeringers interesser. Fattigdom, krig og konflikt og klimaendringer gjør at dette ikke er noen unntakstilstand, men en virkelighet som verdenssamfunnet må ta et felles ansvar for.

BESKYTTELSE: Med årets Raftopris vil vi fremheve at alle mennesker har krav på rettslig beskyttelse og grunnleggende menneskerettigheter, skriver daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt i Raftostiftelsen. Hans Jørgen Brun

Rouba Mhaissen er en syrisk-libanesisk økonom, forsker og aktivist. Hun har gjennom sitt grasrotarbeid i Libanon bidratt til å forbedre syriske flyktningers hverdag ved å ivareta deres verdighet og rett til selvbestemmelse. Nasjonalt og internasjonalt står Mhaissen frem som en sterk og modig forsvarer av menneskerettighetene til flyktninger og andre migranter.

Hun insisterer på at alle mennesker, ikke bare de med et statsborgerskap, har krav på menneskerettslig beskyttelse og mulighet til å skape sine egne liv. Dette perspektivet er fullstendig fraværende i dagens flyktningdebatt, der flyktninger er omtalt som en byrde og en humanitær katastrofe.

Libanon med 4,5 millioner innbyggere, er vertskap for anslagsvis 1,5 millioner syrere fordrevet av borgerkrigen. Siden borgerkrigen brøt ut i 2011 har den libanesiske regjeringen opprettholdt åpne grenser for syrere på flukt, men nå blir stadig flere syrere tvunget til å returnere gjennom restriktiv politikk og diskriminering.

Ved ankomst til Syria utsettes mange for vilkårlige arrestasjoner, avhør og tortur. Et liv som flyktning eller et eller liv med forfølgelse og usikkerhet i hjemlandet er det umulige valget millioner av mennesker står i verden over.

Med Raftoprisen 2019 ønsker Raftostiftelsen å løfte frem at alle mennesker har krav på rettslig beskyttelse og grunnleggende menneskerettigheter. I en tid der støtten til FNs høykommissær for flyktninger er på et historisk lavt nivå, har velstående og demokratiske stater har et særskilt ansvar for å ivareta mennesker på flukt.

Den nåværende internasjonale forsømmelsen av menneskerettighetene til folk på flukt må stoppe. På kort sikt må høyinntektsland bidra med økonomisk støtte til vertsland som er pålagt et stort ansvar for å ivareta mennesker på flukt.

På lang sikt må det jobbes frem en forpliktende avtale om ansvarsfordeling ved å bidra med omplassering og legge til rette for trygg retur eller lokal integrering. Til grunn for dette må vi aldri glemme at menneskerettighetene gjelder alle, enten du er i en flyktningleir i Libanon, på en båt over Middelhavet eller på et mottakssenter i Norge.

