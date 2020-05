Jeg er ikke en del av noen «gutteklubben grei»

Takke meg til en bergensk feiring, skriver Cecilie Lycke, som er medlem av 17. mai-komiteen i Bergen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Cecilie Lycke med hatt og sløyfe på 17. mai. Foto: Privat

Debattinnlegg

Cecilie Lycke Medlem av 17. mai-komiteen i Bergen

Nå greier jeg ikke å holde meg lenger, selv om jeg har mer enn nok å henge fingrene i rett før 17. mai i et unntaksår.

For 15 år siden ble jeg spurt om å være Hordaland korforbunds representant i 17. mai-komiteen. Som østlending og med «bare» 15 års botid i Bergen, hadde jeg ingen kunnskap om komiteen utover det litt komiske med flosshattene og de lange sløyfene.

Nå vet jeg mer, og jeg har stor respekt for alt det frivillige arbeidet som legges ned for å ta vare på 17. mai som en viktig kulturbærer og samlingspunkt for Bergen, og ikke minst for å sikre en feiring som minner oss om viktigheten av ytringsfrihet og demokrati. Vi greier til og med å få til hele feiringen uten noen offentlig pengestøtte. Slik blir det neppe med politisk oppnevning.

Jeg er enig i at vi kan jobbe videre med å oppfordre de oppnevnende lag og foreninger til å tenke mangfold, men det er i alle fall et rimelig mangfold i alder og hva som er representert. Studentorganisasjoner, politikere, politi, brannvesen, ulike militære lag, næringsforeninger, musikkforbund, utdanningsforbund, ungdomslag, speideren, etc. Dette lukter vel ikke av gutteklubben grei?

Jeg vil oppfordre dere som ber oss om å se til Oslo om å søke i BTs arkiv og se hvordan 17. mai-komiteen i Bergen responderte da Oslo tok til orde for at de bare ville ha norske flagg i barnetoget.

Takke meg til en bergensk feiring hvor alle nasjonaliteter får være med å feire den store dagen med sine innslag og flagg!