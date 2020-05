Friheten må fortsatt kjempes for

Vi feirer frigjøringsdagen i en verden med millioner på flukt.

Vi feirer rett og slett frigjøringsdagen i en verden, der menneskerettighetene krenkes på nytt og på nytt, skriver Jostein Hole Kobbeltvedt. Foto: NTB Scanpix

Jostein Hole Kobbeltvedt Daglig leder i Raftostiftelsen

8. mai minnes vi avslutningen på den største humanitære og menneskerettslige katastrofen i verdenshistorien. Vi skal feire seieren over nazismen og friheten som kom denne dagen i 1945. Men hva er frihet, og hvem skal eie den?

Frigjøringsdagen bringer med seg en fortelling om seier; om det gode som vant over ondskapen, om heltene som valgte å stå opp for seg selv og sine medmennesker med fare for eget liv og frihet, og om hverdagens mennesker som hadde fått livet til å fungere i år med krig og okkupasjon.

Jostein Hole Kobbeltvedt Foto: Raftostiftelsen

På samme tid bringer dagen med seg fortellingene til alle dem som ikke fikk muligheten til å oppleve maidagen i 1945: Fortellingen til Samuel Becker og Bertha Müller, som med sine korte barneben ble sendt den lange veien fra Møhlenpris til Auschwitzs gasskamre på grunn av sitt jødiske opphav, fortellingen til de 61 barna som aldri kom hjem fra Holen skole den 4. oktober 1944.

Og motstandsfolkene som aldri kom levende ut av okkupantens fangenskap, krigsseilere som måtte leve med traumene og manglende anerkjennelse, og fortellingen til alle dem som på grunn av krigens ødeleggelser ikke hadde tilgang på tilstrekkelig mat og drikke for å overleve.

Forbrytelsene mot menneskeverdet og folkemordet på de europeiske jødene under andre verdenskrig, fikk verdens nasjoner til å sammen sverge på at ingenting er viktigere enn menneskets ukrenkelige rettigheter.

Som barn av andre verdenskrig, slår FNs menneskerettighetserklæring fast at alle mennesker er født frie. Det er en rettighet som fortsatt ikke er virkeliggjort for altfor mange. Frigjøringsdagen er en mulighet til å reflektere over nettopp hva frihet for alle mennesker betyr, og skal bety, i dag.

Den 8. mai 1945 gled verden over i seiersrus, mens mennesker som hadde fått sine hjem ødelagt, sine familier utryddet og sine statsborgerskap annullert, møtte en verden som i liten grad ville ta imot dem.

Den norske stat var villig til å ta imot et antall fordrevne jøder som representerte det antallet norske jøder som ble drept i nazistenes dødsleirer. Antallet jøder som kom til Norge gjennom denne ordningen, er i realiteten langt lavere. Resultatet ble at mange måtte leve lange og tøffe år i «Displaced persons»-leire på det europeiske kontinentet.

I dag feirer vi frigjøringsdagen i en verden med millioner på flukt og mennesker som lever innestengt i umenneskelige vilkår, uten at Norge i stor nok grad velger å ta sin del av ansvaret.

Vi feirer frigjøringsdagen mens barn verden over må gå til sengs på tomme mager i provisoriske telt, og privilegerte stater forsterker grenser for å holde dem utenfor.

Vi feirer frigjøringsdagen i en verden, der mennesker nektes å bruke sin stemme til å fortelle om de overgrep og forbrytelser deres egne myndigheter begår.

Vi feirer frigjøringsdagen i en verden, der minoriteter kan plasseres i interneringsleirer på grunn av etnisitet, samtidig som våre statsoverhoder besøker landets myndigheter på høflighetsvisitt. Vi feirer rett og slett frigjøringsdagen i en verden, der menneskerettighetene krenkes på nytt og på nytt.

Dagen i dag feirer den friheten vi har i Norge, og som vi noen ganger tar for gitt. Men det er og en viktig dag for refleksjon rundt hva som skjer når menneskerettigheter brytes og menneskeverdet ignoreres. Og hva vi som enkeltmennesker og samfunn kan gjøre, for å sikre at menneskerettighetene og frihet kan feires av absolutt alle.