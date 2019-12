Equinor skaper dårlig norgesreklame

Equinor herjer som cowboyer «down under», mens den norske staten sitter stille i skyggen.

PROTESTER: Misnøyen med Equinors planer i Australia har vart i flere år. På bildet vises demonstrasjonsplakater før selskapets generalforsamling i 2015. Carina Johansen, NTB scanpix

Paul Johannessen Bystyrerepresentant, MDG Bergen

Med både norsk og australsk bakgrunn er jeg ekstra skuffet over regjeringene til begge land. Ingen av dem klarer å ta klimakrisen på alvor.

Australbukta er et havområde med mange unike arter og kvaliteter og en stor fiskeindustri. Nå har Equinor for tredje gang levert søknad for tillatelse til å bore etter olje og gass i bukta.

Oljesøl i området vil være enormt ødeleggende for miljøet og den eksisterende industrien. En fersk undersøkelse viser at 66 prosent av sør-australierne er imot at det drilles etter olje i Australbukta. Equinor bør respektere ønskene til et klart flertall av innbyggerne i delstaten Sør-Australia.

Paul Johannesen Privat

Delstaten gikk faktisk så langt som, helt uten presendens, å sende et brev til Stortinget om saken. Equinor mottok over 30.000 kommentarer på sine planer under høringsrunden og feide de aller fleste bort i en prosess omtalt som en skam av motstanderne.

Det ble nylig holdt 50 protestaksjoner hvor over 10.000 australiere valgte å bruke lørdagen sin til å protestere mot Equinor. Dette var enda en demonstrasjon mot fossil energi i et land hvor det brenner fra øst til vest for tiden. Nylig var det 40 plussgrader over hele kontinentet på samme dag. Det er til og med etablert et nytt brannvarselsnivå – katastrofalt nivå.

Equinor har selv en ramme for hvordan de skal operere som selskap: «I all vår virksomhet vil vi rette oss etter gjeldende lover og forskrifter, opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte, utvise god eierstyring og selskapsledelse og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.»

Klart Equinor skal forholde seg til australske reglement og lovverk, men den nåværende statsministeren og flere i hans kabinett er selverklærte klimafornektere. Og etikk er ikke noe de har mye av.

Som største eier i Equinor, bør den norske staten gripe inn og kreve at selskapet legger planene sine på hyllen. «Business as usual» kan ikke gjelder når vi er i en klimakrise.

Verdenssamfunnet har et begrenset karbonbudsjett før klimakrisen i praksis blir uhåndterlig. Mye av oljen og gassen vi allerede har funnet må få ligge i bakken om vi skal holde global oppvarming til 1,5 grader. Derfor er det viktig nå å vektlegge etikk, bærekraft, trygghet og samfunnsansvar i beslutningsprosesser.

Mengden av fornybare ressurser i Australia er enorm. Flere har sagt at Equinor er hjertelig velkomne hvis de kommer med vindturbiner, og ikke oljeplattformer.

Det har også blitt beregnet at Norge vil tjene mer penger fra Equinor sin virksomhet i Australia enn Australia selv. Dette kalles for «Corporate colonialism», denne gangen med staten Norge som største eier.

Motstanden mot Equinor i Australia går under slagordet «No Way, No(r) Way!» Dette er dårlig reklame for Norge i et land hvor mange norske studenter er på ferie eller tar utdanning.

Equinor bør respektere ønskene til innbyggerne i Sør-Australia, som ber om at det ikke bores etter olje og gass i området.

