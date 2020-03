Ikke glem menneskene bak smittetallene

Hundrevis av smittetilfeller er det samme som hundrevis av mennesker.

Det er vanskelig å kombinere informasjonstrangen med behovet for å ivareta vår mentale og fysisk helse, skriver Ida Skibenes. Foto: Privat

Debattinnlegg

Ida Skibenes Bergen

De siste dagene har jeg kjent på mange ekle følelser. Frykt, skam, apati, sinne, irritasjon. Følelsene dukker opp når jeg åpner en nettavis og ser hva som skjer rundt meg, i verden og i nabolaget. Og når jeg leser om nye retningslinjer og restriksjoner, hva myndighetene tenker og hva de gjør.

Det er vanskelig, kanskje helt umulig, å ikke forholde seg til det som skjer med og rundt oss akkurat nå.

For mens vi alle jobber hardt med å beskytte oss selv og de rundt oss fra et potensielt dødelig virus, må vi også beskytte og ta vare på vår psykiske helse.

Noe skjer med oss når vi ikke får et ansikt eller navn bak tallet. Det er lett å glemme at dette faktisk er mennesker som nå sitter isolert rundt omkring i landet.

Mange er helt uten symptomer, noen litt pjusk, og noen er veldig bekymret for hva som skjer videre. Så hvordan balanserer vi behovet for informasjon, behovet for distanse og behovet for å ivareta vår mentale og fysisk helse?

Mitt beste råd, som jeg oppdaget da jeg tillot meg selv å kjenne på frykten og lot tårene trille, er å være ærlig om hvordan du har det.

Snakk med noen du kjenner, eller en profesjonell, om hva du er redd for, eller om hvorfor du føler deg maktesløs, eller kanskje irritert?

Galgenhumor kan være både godt og befriende, men ikke om det konsekvent brukes til å dekke over det vi egentlig kjenner på.

Slik ender vi kun opp med å sitte alene med tanker som føles skamfulle, men som kan vise seg å være fullstendig innafor, naturlig og menneskelig.

For jeg tror det er det vi trenger mer av nå, for å klare å stå sammen i tiden fremover. Vi trenger å være menneskelige. Både mot oss selv og overfor andre.