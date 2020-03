Heilt rett av Fredrik Solvang og NRK

No må ein seia klart ifrå.

Svein Nøttveit Fitjar

Det var heilt rett av Fredrik Solvang og Debatten på NRK1 å ta inn forskaren Gunhild Alvik Nyborg.

Ho fekk fram at når vi no først stengjer ned så store delar av samfunnet, er det viktig at me alle strammar til nokre knepp, for at dette skal få størst mogeleg effekt så raskt som mogeleg.

No må ein kasta vekk ordet bør, og seia klart ifrå at alle som kan,

skal halda seg heilt i ro og ikkje føreta seg noko utover det livsnødvendige som gjeld mat og helse.

Berre dei som held vitale funksjonar i samfunnet i drift, må vera i aktivitet.

Bør kostar liv. No skal ein halda seg i ro.

Takk til Fredrik Solvang og Gunhild Alvik Nyborg.