Var det verkeleg naudsynt å gje ho ein ministerpost - no?

Det er på høg tid å forlate regjeringa, Trine Skei Grande.

UKLOKT: Listhaug er ein av dei mest omstridde politikarane i Noreg i dag. Er det då klokt å gje henne ein ministerjobb i oppkøyringa til kommunevalet, spør Knut Aastad Bråten. byoutline NTB scanpix

Knut Aastad Bråten Kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal

Regjeringa gjer mykje bra, men forstår lite om timing - det vere seg når ein skal lansere ein ny minister, når ein bør slå saman kommunar, når ein bør uttale ditt og når ein bør uttale datt. Kor er rådgjevarane med innsikt og forståing for dette?

Listhaug er ein av dei mest omstridde politikarane i Noreg i dag. Er det då klokt å gje henne ein ministerjobb i oppkøyringa til kommunevalet? Mitt svar er nei.

Det er kanskje ei Guds lykke for Frp at Listhaug kjem tilbake i ministerstolen, men det er ei katastrofe for dei minste samarbeidspartia. Det er på høg tid å forlate regjeringa, Trine. Dette prosjektet gjev Venstre ingen ting.

