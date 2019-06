Jeg har en bønn til motorsyklister

GIR RÅD: Hvis motorsyklistene trenger et adrenalinkick, får de heller begynne med basehopping, mener bussjåfør Ørjan Takle. byoutline Alice Bratshaug (arkiv)

Ørjan Takle Bussjåfør, Minde

Særlig redd er jeg når jeg kjører i køene på riksvei 555 i rushtiden. Deler av veien er så smal at det noen ganger kan være nifst å treffe andre store kjøretøy.

Her om dagen sto møtende trafikk stille på broen mellom Bildøy og Little-Sotra. Det var ingen kø i min kjøreretning, så jeg holdt vel fartsgrensen, som er 70 km i timen.

På selve broen sto det to busser og en lastebil etter hverandre. Idet jeg passerte den første bussen, kom en motorsyklist inn i synsfeltet mitt. Han kom imot meg i min kjørebane.

Jeg bremset. Han bremset. Og akkurat idet vi møttes klarte han å stoppe mellom bussen og lastebilen. Han fikk ikke motorsykkelen inn mellom bilene, men klarte å lene seg inn mellom dem selv.

Jeg vet ikke hvor mange millimeters klaring det var til autovernet på ene siden og motorsykkelen på andre. Men det var ikke mange.

Det var ikke mulig å få stoppet helt opp og snakke til motorsyklisten. Det burde vært gjort. Jeg brukte fløyten såpass, at han nok skjønte hva jeg mente.

Selv var jeg helt skjelven. Adrenalinet fosset rundt i kroppen og gjorde meg først livredd, men etter hvert rasende sint. Det gjør i sin tur meg til en dårligere sjåfør.

Dette er dessverre ikke på noen måte et enkeltstående tilfelle. Daglig opplever våre sjåfører liknende atferd.

Motorsyklistene bryter enkle og doble heltrukne linjer. De kjører slalåm mellom bilene, snart på ene siden av køen og så på andre siden. De kjører like gjerne forbi på høyre side av køen. De kjører forbi i motgående kjørefelt i høyresving, uten anelse om hva som kan komme imot.

En sånn risikovillighet som disse motorsyklistene utviser – daglig, er langt ut over min fatteevne. Jeg kan ikke skjønne at det er noe som er så viktig at det rettferdiggjør en slik atferd.

Så derfor har jeg en inderlig bønn til motorsyklister generelt, og dem på riksvei 555 spesielt: Vær så snill, bruk forstand når dere er ute og kjører.

Dersom dere er ute etter adrenalinkick, så begynn med noe litt mindre farlig. Basehopp, fjellklatring, fallskjermhopping eller noe sånt.

Om dere ikke tenker på egen sikkerhet, så tenk i hvert fall litt på andres sikkerhet.

Jeg vet ikke engang om motorsyklister leser aviser eller for den saks skyld debattinnlegg. Derfor vil jeg for sikkerhets skyld også rette en bønn til politiet: Vær så snill å rette litt oppmerksomhet mot motorsyklister i rushtidene på strekningen fra Liaflaten til Kolltveittunnelen.

En del av disse trafikantene burde vært prikkbelastet og avskiltet. Men dersom det er mulig å få dem til å høre på fornuft på annet vis, så er det godt nok for meg.

Jeg har ringt politiet mange ganger og fremført min bønn direkte. Det har ikke, så vidt jeg vet, ført til noe som helst.

Derfor har jeg en bønn til Gud også: Kjære Gud, når det skjer en fatal ulykke med motorsykkel på riksvei 555, la ikke meg være delaktig. Skån meg fra å ta livet av en motorsyklist. Amen.

Publisert 18. juni 2019 08:00

