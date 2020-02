På tide å skrote taxfree-ordningen

Når vi ellers bruker mye anstrengelser på å redusere klimautslippet, er det da riktig at staten skal friste reisende med gaver?

TOLLFRITT: Om du flyr til London i helgen, gir den norske staten deg en masse fordeler, skriver Robert Næss. Foto: Monica Strømdahl

Robert Næss Investeringsdirektør, Bønes

Etter en begredelig værmessig start på året er det meldt grått vær denne helgen også. For dem som ønsker å reise til et sted med litt bedre vær i helgen, kan Geilo og London være to alternativer.

Til Geilo finnes det litt plass igjen på toget hvis en tar det siste fredagstoget og reiser tidlig hjem på søndagen. De billigste togbillettene kommer på 1030 kroner tur-retur.

I London er det meldt ti grader og sol. Der kan Wizzair friste med priser til 518 kroner tur-retur.

ULOGISK GAVE: Robert Næss går inn for å legge ned den norske taxfree-ordningen. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

En flyreise til London vil gi et betydelig klimautslipp og kanskje bidra til enda flere vintre med dårlig vær. På den annen side gir den norske staten deg en masse fordeler om du reiser til London.

Du slipper avgifter på alkohol, tobakk og kjøtt, og du kan kjøpe varer for opp til 6000 kroner uten å betale moms. Dersom du kjøper full kvote, kan det gi deg en besparelse på mer enn 3000 kroner.

Det siste året har nordmenn hatt fem millioner reiser til utlandet, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dersom alle hadde benyttet full kvote, ville dette gi en årlig avgiftslettelse på 16 milliarder kroner i året.

De fleste benytter ikke full kvote, og uansett får vi ikke hele avgiftslettelsen. Selskapet Travel Retail Norway som står for taxfreesalget på de største flyplassene i Norge, går med solide overskudd. Eierne har tatt ut et par milliarder kroner i utbytte de siste årene.

Når vi ellers bruker mye penger og anstrengelser på å redusere klimautslippet, er det da riktig at den norske staten skal friste reisende med gaver? I gamle dager var det forståelig at man av praktiske årsaker hadde en kvote. Det vil være urimelig å nekte reisende å ta med noe som helst, og hvis alle skulle fortelle hver minste ting, ville det bli en uhorvelig kø ved grensene.

I dag har vi teknologi som lett kan løse dette. De reisende kan legge inn hva de har handlet i en app, og så kan tollerne ta stikkprøver, slik at de fleste vil oppgi det de handler for.

Når økonomer skal lage systemer for å redusere klimautslippene, kommer de som regel frem til at de som slipper ut mest, må betale en avgift. Når det gjelder utenlandsreiser, gjør vi det motsatte: Vi premierer de som velger å ta en ekstra feriereise.

Er det kanskje på tide å skrote hele taxfree-ordningen?

Publisert: Publisert: 7. februar 2020 17:51

