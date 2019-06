Ta skjenken fra strippebulen

After Dark burde mistet skjenkebevillingen for lenge siden.

STRIPPEKLUBB: Stripping og alkoholservering på samme sted er ikke lov i Bergen, vedtok bystyret i 2016. Strippeklubben After Dark Gentlemen’s Club har løst skjenkenekten med å dele selskapet og lokalet i to. byoutline Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Hilde Boberg Andresen Bystyrerepresentant for Bergen SV

Kommunene i Norge har etter loven mulighet til å styre sin egen skjenkepolitikk i veldig stor grad. Det er det som heter lokaldemokrati. Dette slår den rettskraftige dommen fra Gulating lagmannsrett (februar 2016) som omhandler strippeklubben Money Talks i Stavanger fast.

Allerede juni 2016, altså for over tre år siden, vedtok vi i bystyret i Bergen følgende:

«Det gis ikke bevilling til steder som har stripping, toppløs-servering og liknende som del av underholdningstilbudet/driftskonsept. Bergen bystyre finner at et slikt konsept er uforenlig med den profil og det omdømme Bergen kommune ønsker å profilere seg med som attraktiv turistby og i næringspolitikken. Et slikt konsept vil heller ikke være forenlig med den likestillingsprofil Bergen kommune ønsker å forbindes med og anses også uheldig når det gjelder barn og unges opplevelser av bylivet.»

Hilde Boberg Andresen byoutline Odd E. Nerbø

Geir Carlsen og After Dark burde allerede dagen etter dette vedtaket fått nei på sin søknad om fortsatt skjenkebevilling. Dette har ikke skjedd på grunn av tre skyggeredde byråder fra KrF og to byrådsledere fra Arbeiderpartiet som ikke har evnet å skjære gjennom.

Carlsen har åpenbart forsøkt å omgå det vedtatte reglementet ved å dele lokalet i to.

KRITISK: – Vi er vitne til maktovergrep utført av Bergens-politikerne i en vendetta mot After Dark, skrev After Dark-innehaver Geir Carlsen i BT torsdag 27. juni. byoutline Marita Aarekol

Jeg er fan av kropp og fri seksualitet, misforstå meg rett her. Det jeg absolutt ikke vil akseptere, er når kommersielle aktører bruker en naken kvinnekropp til å gjøre seg attraktiv.

Carlsen tjener penger på å gjøre kvinnekroppen til en salgsvare. Det sier både SV og kvinnebevegelsen i Bergen klart og tydelig nei til. Det er derfor vi demonstrerer mot klubben.

Det er derfor vi ikke ønsker å tillate alkoholsalg der. Fordi kropp og seksualitet er ikke et objekt og ikke skal behandles som et objekt.

Allerede for tre år siden burde stedet mistet muligheten til å selge alkohol. Nå er han frekk nok til å kalle det et maktovergrep når vi i bystyret vil følge opp det tre år gamle, demokratisk bestemte vedtaket.

Det er det all grunn til å bli forbannet over. Kampen mot å tjene penger på andre menneskers kropp har foregått lenge. Aktivister og kvinnebevegelsen har jobbet hardt opp mot politiske partier og litt etter litt endelig fått gjennomslag i byens demokratisk valgte organ.

Det er dette demokratiet Carlsen ser seg hevet over når han vil omgå vedtaket.

PS: Jeg stiller gjerne til debatt, men da må Carlsen bruke tiden på noe annet enn å sutre over at «bare jeg» vil stille.

Publisert 28. juni 2019 14:43

