Er du mot bybane over Bryggen, må du stemme Høyre

Eksosfylt, travelt og bråkete: Slik bør vi ikke behandle det som gjør Bergen til Bergen.

LØFTEBRUDD: For fire år siden solgte Arbeiderpartiet det som var viktigst for oss bergensere, for å kjøpe seg makt, skriver Harald Victor Hove (H) og Hilde Onarheim (H), her avbildet på husbesøk i forbindelse med valgkampen i Bergen. byoutline Marit Hommedal, NTB scanpix

Harald Victor Hove

Hilde Onarheim

Påstandene om Høyre i Frode Bjerkestrands kommentar i BT 10.07 kan ikke stå ubesvart. Det kan heller ikke argumentene for å legge Bybanen over Bryggen.

Selv om det er fire år siden, ser det ut til at noen har glemt historien. Arbeiderpartiet stemte for det de var mest mot: En 11 meter bred, tospors togbane over Bergens stolthet og verdensarven Bryggen. Med det sviktet de sine egne velgere, og alle oss bergensere som kjempet for å bevare identitetsmerket vårt.

Det svekket ikke bare tilliten til Arbeiderpartiet, men det svekket folkets tillit til politikerne.

For bybanen over Bryggen handler ikke kun om et kollektivprosjekt. Det er faktisk identiteten til Bergen, patriotismen og styrken i bergensernes høylytte stemmer som blir ignorert. Da sårer det ekstra når Arbeiderpartiet ikke lytter.

I tillegg til biltrafikken skal man legge en bybane på toppen av det hele. Man kan gjerne utlyse designkonkurranser, men noen utsmykning av verdensarven kan dette neppe kalles. Eksosfylt, travelt og bråkete: Slik bør vi ikke behandle det som gjør Bergen til Bergen.

Bryggen bør bli et område med grønne lunger, gode restauranter og lokale kafeer. Bryggen må bli et samlingspunkt for bergenserne, ikke bare en turistmagnet. Vi må få tilbake folkelivet ved å si at Bryggen skal bli bil- og banefri. Høyre ønsker at biltrafikken skal legges i en bymiljøtunnel. En eventuell bybane må også gå i tunnel fremfor å gå over Bryggen.

I innlegget til BT-kommentatoren nevnes BA-oppslaget Høyre fikk da vi valgte byrådslederkandidat. Under intervjuet ble det sagt at saken om bybane over Bryggen skulle avgjøres i Høyres programprosess, en detalj som ikke kom med i den ferdige artikkelen.

Saken ble avgjort, og Høyre gikk igjen inn for å si nei til bybane over Bryggen. Det vi har ment siden 2015. Og der står vi nå. Høyre er fortsatt mot bybane over Bryggen.

Vi skal ikke glemme Arbeiderpartiets løftebrudd. Det i seg selv er en grunn alene til å ikke gi dem en maktposisjon de fire neste årene.

Bybanen over Bryggen kommer ikke til å bli et forhandlingskort for Høyre, slik det var for Arbeiderpartiet. Dette har Bergen Høyre vært tydelig på i en årrekke. Det betyr at dersom du er mot bybane over Bryggen, må du stemme på Høyre dette valget.

Enkelte mener man ikke kan ta omkamper på saker som allerede er vedtatt, og mener at de som gjør det er bakstreverske. Her er vi rett og slett uenige. Poenget med lokalvalg handler om at folket skal få si sin mening om alle saker som angår dem – også Bybanen over Bryggen.

Noen saker er for viktige til å la ligge. Noen omkamper er verdt å ta. Dette er en av dem. Derfor sier Høyre tydelig nei til bybane over Bryggen.

Publisert 14. juli 2019 18:00

